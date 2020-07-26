Стала звездой соцсетей. 49-летняя модель выглядит как юная девушка

Риса Хирако стала популярным блогером благодаря своей внешности. В 49 лет модель из Японии выглядит максимум на 20. У женщины 222 тысячи подписчиков в Instagram. Как сообщает Oddity Central, Риса Хирако долгое время была известна как законодательница моды и экс-супруга актёра Ёсида Эйсаку. Тем не менее её профиль в соцсетях привлёк большое количество западных поклонников, многим из которых понравилась её очаровательная внешность.

Фото: instagram.com/risa_hirako

Подписчики считали девушку молодой и влиятельной, но затем кто-то поделился записью о Рисе Хирако, в которой упоминалось, что она родилась в феврале 1971 года. Поразительное откровение о том, что этой юной модели на самом деле было больше сорока, облетело мировые СМИ в 2016 году.

Фото: instagram.com/risa_hirako

Люди просто не могли поверить, что 45-летняя женщина может выглядеть такой молодой. Количество ее подписчиков резко взлетело с 90 000 до 200 000.

Фото: instagram.com/risa_hirako

Поклонники спрашивают: как Рисе удается выглядеть намного моложе своих лет? Большинство полагает, что это секретный уход за кожей, диета, фитнес или здоровый образ жизни. Некоторые отмечают, что у неё хорошие гены.

Фото: instagram.com/risa_hirako

На своей странице модель изредка делает обзоры на косметику, которой она пользуется, выкладывает рецепты полезных блюд. Но в основном контент в профиле Рисы Хирако — это её повседневные фотографии.

Фото: instagram.com/risa_hirako

Риса Хирако далеко не единственная, кому удалось раскрыть секрет вечной молодости. Посмотрите, как выглядят другие женщины, бросившие вызов времени. 50-летнюю индонезийку Пуспу Деви и вовсе путают с девушкой её сына. Женщина считает, что оставаться юной ей помогает хорошая генетика и здоровый образ жизни.

Фото: instagram.com/puspadewihc

Киена Букер из Канады в 40 лет выглядит ровесницей ее дочерей.

Фото: instagram.com/kienyabooker

Масако Мизутани уже больше 50 лет, но все думают, что она в два раза моложе. Японка ежедневно уделяет уходу за своей внешностью минимум 5 часов.

Фото: instagram.com/masako_mizutani