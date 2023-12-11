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Диетолог объяснил, нужно ли есть супы каждый день

11 декабря 2023 08:05
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Многие люди уверены, что есть супы каждый день полезно для пищеварения. Диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев рассказал, правда ли это.

Диетолог объяснил, нужно ли есть супы каждый день-1


Фото: Рixabay

Доктор говорит, что есть страны, где люди совсем не едят супы, и на здоровье не жалуются. Он подчеркнул, что если съесть блюдо, которое состоит из ингредиентов супа, то можно получить такое же количество питательных веществ, пишет Lenta.ru.

Пищеварительная система человека отлично справляется с твердой пищей, а постоянное употребление супов больше традиция, чем забота о здоровье, считает врач. Он также советует не заставлять себя есть жидкую еду, если она не нравится человеку.

Диетолог объяснил, нужно ли есть супы каждый день-4


Фото: Рixabay

Супы могут быть полезны отдельной категории людей. Например, тем, кто худеет. Жидкая еда занимает больше места в желудке за счет воды и содержит меньше калорий, чем то же количество твердой пищи. То есть человек быстрее насыщается, употребив меньше калорий. Жидкую еду рекомендуют есть людям при восстановлении после операций, лечении проблемы с глотанием, после травмы пищеварительной системы. А супы на мясном и рыбном бульоне противопоказаны при гастрите и язве.

Другими словами, есть жидкие блюда не обязательно, однако они могут стать отличным вариантом питания, когда человек болен или выздоравливает.

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# Здоровье # калейдоскоп

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