Диетолог объяснил, нужно ли есть супы каждый день

Многие люди уверены, что есть супы каждый день полезно для пищеварения. Диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев рассказал, правда ли это.

Доктор говорит, что есть страны, где люди совсем не едят супы, и на здоровье не жалуются. Он подчеркнул, что если съесть блюдо, которое состоит из ингредиентов супа, то можно получить такое же количество питательных веществ, пишет Lenta.ru.

Пищеварительная система человека отлично справляется с твердой пищей, а постоянное употребление супов больше традиция, чем забота о здоровье, считает врач. Он также советует не заставлять себя есть жидкую еду, если она не нравится человеку.