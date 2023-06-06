Мошенник пожаловался на женщину, у которой не смог украсть деньги

Мошенник хотел воспользоваться деньгами женщины, а потом и вовсе пожаловался на ее поведение. Жертву удивил не столько сам факт кражи, сколько человеческая наглость.

Злоумышленник сначала взломал электронную почту, а потом получил деньги с банковской карты женщины. Но радовался он недолго, ведь дама быстро спохватилась – аннулировала мошеннические операции и заблокировала карту, пишет The Mirror.

Однако мужчина решил не останавливаться и прислал на почту женщине жалобу, в которой рассказал, что хозяйка карты своими действиями сорвала ему некое семейное мероприятие. Однако он допустил еще одну ошибку – в отправленном письме было видно его фото и номер телефона.

Находчивая дама провела собственное расследование и узнала, что у человека уже есть судимость и работает он в сфере технологий. Вероятнее всего, охотника за чужими деньгами теперь ждут судебные разбирательства.

Пользователи Сети в шутку упрекнули героиню, что у нее на самом деле нет сердца. Это же нужно быть такой злой, чтобы не позволить человеку воспользоваться чужими деньгами.

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