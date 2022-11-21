Женщина превратила своё жильё в гигантский пряничный домик с леденцами и печеньем

Эта женщина по всей видимости слишком любит новогодние праздники – она превратила в пряничный домик фасад своего арендованного дома.



Фото: Metro

Англичанка по имени Кармен две недели украшала фасад своего дома. На изготовление всех элементов декора ушло 18 месяцев, пишет Metro. На ее окнах теперь есть рамки из конфет и печенья, на фасаде – леденцы и пряничные человечки. Разумеется, все это декоративное. Кармен управляет магазином, где продают подобные украшения, может быть, поэтому она решила украсить дом в таком стиле.



Фото: Metro

Стоит отметить, что ее пряничный дом на 70% сделан из переработанных материалов, например, фальшивая кирпичная кладка. Палочки для леденцов Кармен смастерила из старой дренажной трубы, конфеты – из пакетов от молока, а розовую глазурь – из воздушных шаров. Все это приклеила на кирпичи с помощью липучек.