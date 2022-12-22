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Женщина позволила дочери разрисовать белый Porsche, но вызвала недоумение других родителей

22 декабря 2022 12:19
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Мама разрешила ребенку рисовать на дорогом автомобиле Porsche и посчитала это правильным. Но не все одобрили такое решение.

Женщина позволила дочери разрисовать белый Porsche, но вызвала недоумение других родителей-1


Фото: South China Morning Post

Женщина из Китая в Сети поделилась рассказом о том, что ее дочь обожает рисовать. Девочка часто рисует дома, поэтому мама решила отвести ее на стоянку и позволить разными цветами раскрасить их семейный Porsche. На роскошной белой машине малышка нарисовала зайца, кусочки арбуза и разные узоры, сообщает South China Morning Post.

Женщина позволила дочери разрисовать белый Porsche, но вызвала недоумение других родителей-4


Фото: South China Morning Post

После таких забав маме и дочке пришлось мыть машину. Видео набрало почти 30 миллионов просмотров и тысячи комментариев, где родители обсудили, уместно ли такое позволять ребенку.

Женщина позволила дочери разрисовать белый Porsche, но вызвала недоумение других родителей-7


Фото: South China Morning Post

Один пользователь задумался, не сформирует ли ребенок привычку рисовать на всех машинах подряд. Родительница объяснила дочери о том, что нельзя рисовать без разрешения на чужих авто. Но это все равно не убедило людей, хотя были и те, кто стал на сторону матери.

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# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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