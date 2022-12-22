Женщина позволила дочери разрисовать белый Porsche, но вызвала недоумение других родителей

Мама разрешила ребенку рисовать на дорогом автомобиле Porsche и посчитала это правильным. Но не все одобрили такое решение.
Мама разрешила ребенку рисовать на дорогом автомобиле Porsche и посчитала это правильным. Но не все одобрили такое решение.
Фото: South China Morning Post
Женщина из Китая в Сети поделилась рассказом о том, что ее дочь обожает рисовать. Девочка часто рисует дома, поэтому мама решила отвести ее на стоянку и позволить разными цветами раскрасить их семейный Porsche. На роскошной белой машине малышка нарисовала зайца, кусочки арбуза и разные узоры, сообщает South China Morning Post.
Фото: South China Morning Post
После таких забав маме и дочке пришлось мыть машину. Видео набрало почти 30 миллионов просмотров и тысячи комментариев, где родители обсудили, уместно ли такое позволять ребенку.
Фото: South China Morning Post
Один пользователь задумался, не сформирует ли ребенок привычку рисовать на всех машинах подряд. Родительница объяснила дочери о том, что нельзя рисовать без разрешения на чужих авто. Но это все равно не убедило людей, хотя были и те, кто стал на сторону матери.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Дочь решила помочь отцу почистить ноутбук от мусора и вымыла его с мылом
Будущие родители чуть не сожгли дом во время вечеринки по определению пола ребёнка
Девочка прогуляла школу, чтобы осветлить волосы в салоне красоты. Мама разрешила