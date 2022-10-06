Девочка прогуляла школу, чтобы осветлить волосы в салоне красоты. Мама разрешила

Мать позволила своей малолетней дочери прогулять школу, чтобы покрасить волосы. После того как родительница показала девочку с краской на голове, на нее обрушился шквал критики.



Фото: demilucymay_/Tiktok

Жительница США разрешила своей пятилетней дочери прогулять школу, но не просто так, а чтобы покрасить волосы. Как пишет news.com.au, женщина поделилась видео в TikTok, где ее дочь проводит день красоты в салоне. Видео стало вирусным и набрало около 8 миллионов просмотров.



Фото: demilucymay_/Tiktok

В ролике молодая мама говорит, что ее дочь попросила обесцветить волосы, чтобы потом покрасить их в розовый цвет. Женщина разрешила. Во время процедуры девочка чувствовала себя взрослой, ей явно нравился процесс. А когда она впервые увидела результат, разволновалась. Волосы не стали розовыми, а просто посветлели. Сообщается, что цвет нанесут в следующий раз.



Фото: demilucymay_/Tiktok