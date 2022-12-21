21 декабря День пожимания лап. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 21 декабря, День зимнего солнцестояния. Это самый короткий день в году, продолжительность которого составляет всего 7 часов. Этому дню в фольклоре посвящена пословица: «Солнце – на лето, зима – на мороз». С 22 декабря световой день будет постепенно прибавляться, а ночь сокращаться.

21 декабря 2001 года создан Генеральный штаб Вооруженных Сил Беларуси. Сегодня это центральный орган военного управления, предназначенный для реализации оперативных функций по управлению Вооруженными Силами Беларуси, обеспечения их высокой боеспособности, выполнения задач в области обороны. Важнейшей функцией Генштаба является проведение мероприятий, связанных с поддержанием боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил, мероприятий по воинскому учету, подготовке граждан и их призыву на военную службу и военные сборы.

В этот день в 1913 году в нью-йоркской газете New York World был опубликован первый в истории кроссворд, который составил журналист Артур Уинн. Хотя это не точно, поскольку в 1983 году отыскался какой-то журнал за 1875 год, где якобы также обнаружили кроссворд. Но не передвигать же из-за этой находки такой важный праздник, как День рождения кроссворда? Никто и не стал. Продолжаем отмечать его 21 декабря.

«Дай, Джим, на счастье лапу мне». Сегодня вспоминаем Есенина. Потому что 21 декабря особенный праздник – День пожимания лап. Кстати, научить давать лапу можно не только собак, но и кошек (правда, с последними придется больше повозиться). И еще интересный факт: животные тоже бывают правшами и левшами. Исследование на эту тему проводили британские ученые. Установив эту истину, они пошли еще дальше и доказали, что собаки-левши более пессимистичны.

Пожмите сегодня лапу собаке и день обязательно будет хорошим!