22 декабря День энергетика. Чем ещё известна эта дата?

22 декабря отмечается День энергетика

Сегодня, 22 декабря, День энергетика. Он отмечается в один из самых коротких световых дней в году. День энергетика – профессиональный праздник тех людей, благодаря которым в наших домах есть свет и тепло. В 1931 году на базе отдельных электростанций мощностью всего несколько мегаватт создавалась белорусская энергосистема. Сегодня топливно-энергетический комплекс имеет развитую производственную инфраструктуру, включая сеть нефтепроводов и газопроводов, в том числе магистральных, а также высоковольтные линии электропередач. В современном мире энергетика – основа процветания общества. Именно от труда работников этой отрасли напрямую зависит бесперебойная работа промышленных предприятий, государственных учреждений, школ, больниц, тепло и уют любого дома, в конечном итоге – качество жизни каждого человека.

22 декабря 1882 года помощник Эдисона Эдвард Джонсон придумал елочную электрогирлянду, которой украсил зеленую красавицу у себя дома на Рождество. Но, как и ранее, елки еще долго украшали обычными свечками. Впервые реклама электрогирлянд была опубликована в декабре 1901 года, а популярными они стали только с 20-х годов прошлого века.

22 декабря отмечается Международный день бардовской песни. Авторская песня как жанр появилась в разных странах мира в середине ХХ века. В Советском Союзе она стала одной из форм самовыражения «шестидесятников». Ее ярчайшими представителями являлись Булат Окуджава, Юрий Визбор, Александр Галич, Вероника Долина. Поэзия – это неотъемлемая часть бардовского движения. Этот жанр отличается искренностью и честностью. 22 декабря – один из самых коротких дней в году, а долгий зимний вечер – это, пожалуй, лучшая возможность и время для того, чтобы собрать друзей и послушать любимые песни.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!