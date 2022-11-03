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Дочь решила помочь отцу почистить ноутбук от мусора и вымыла его с мылом

03 ноября 2022 14:03
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Девочка вымыла ноутбук с мылом после того, как услышала от отца, что на его ноутбуке слишком много мусора.

Дочь решила помочь отцу почистить ноутбук от мусора и вымыла его с мылом -1


Фото: South China Morning Post

Происходящее снято на видео, на котором видно как ноутбук лежит в тазе с мыльной водой, пишет South China Morning Post. Также там можно увидеть, как вода льется прямо в таз. Отец в это время спал, а дочь решила ему помочь. Мама девочки говорит, что чуть не умерла от злости, когда вошла ванную и увидела такую картину.

Дочь решила помочь отцу почистить ноутбук от мусора и вымыла его с мылом -4


Фото: South China Morning Post

Женщина сразу вытащила ноутбук из воды и вытерла, но он уже не включался. Позже отец признался, что купил этот ноутбук за 1200 долларов. По его словам, спустя несколько дней после помывки устройство все еще не включалось.

Дочь решила помочь отцу почистить ноутбук от мусора и вымыла его с мылом -7


Фото: South China Morning Post

Это видео в Сети посмотрели более 100 миллионов раз. Многие посмеялись с ситуации и посоветовали похвалить девочку за внимательность и усердие. В то время как мама хотела ударить дочь, но потом поняла, что она слишком маленькая. Были люди, которые написали, что у них в семьях происходили подобные ситуации и детей за такие поступки били, но они все равно не усваивали урок.

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# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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