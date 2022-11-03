Дочь решила помочь отцу почистить ноутбук от мусора и вымыла его с мылом

Девочка вымыла ноутбук с мылом после того, как услышала от отца, что на его ноутбуке слишком много мусора.
Девочка вымыла ноутбук с мылом после того, как услышала от отца, что на его ноутбуке слишком много мусора.
Фото: South China Morning Post
Происходящее снято на видео, на котором видно как ноутбук лежит в тазе с мыльной водой, пишет South China Morning Post. Также там можно увидеть, как вода льется прямо в таз. Отец в это время спал, а дочь решила ему помочь. Мама девочки говорит, что чуть не умерла от злости, когда вошла ванную и увидела такую картину.
Фото: South China Morning Post
Женщина сразу вытащила ноутбук из воды и вытерла, но он уже не включался. Позже отец признался, что купил этот ноутбук за 1200 долларов. По его словам, спустя несколько дней после помывки устройство все еще не включалось.
Фото: South China Morning Post
Это видео в Сети посмотрели более 100 миллионов раз. Многие посмеялись с ситуации и посоветовали похвалить девочку за внимательность и усердие. В то время как мама хотела ударить дочь, но потом поняла, что она слишком маленькая. Были люди, которые написали, что у них в семьях происходили подобные ситуации и детей за такие поступки били, но они все равно не усваивали урок.
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