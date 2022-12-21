Даже крышки от унитазов. Что сотрудники аэропортов находят в чемоданах туристов?

Думаете, что в самолетах все покупают билеты? Ошибаетесь. Есть пассажиры, которые пытаются полететь зайцем. Рассказываем, что интересного сотрудники аэропортов находят в чемоданах пассажиров. Хозяин удивился. Кот запрыгнул в чемодан и хотел лететь зайцем



Фото: Pixabay

Однажды в аэропорту Нью-Йорка во время сканирования багажа на рентгеновском аппарате сотрудники заметили силуэт кота, пишет «Ассоциация туроператоров». А из зазора в молнии торчала рыжая шерсть. Оказалось, что кот собрался лететь в чемодане зайцем. Владелец был явно не в курсе. Оказалось, что питомец его подруги запрыгнул во время сбора вещей. Пассажир рассказал, что не собирался брать животное с собой, а уж тем более перевозить в багаже. А вы видели змею в колготах? Сотрудники аэропорта – да



Фото: Pixabay

Случайно запрыгнувший кот не самая интересная находка в багаже пассажиров воздушной гавани. В 2018 году мужчина летел из Майами на Барбадос и положил в свой чемодан живого питона. Для убедительности он завернул змею в колготы. Но животное заметили, а мужчине пришлось заплатить штраф в 10 тысяч долларов. Но и это еще не самый удивительный случай. В 2015 году в Куала-Лумпуре пассажир пытался провезти 95 удавов, несколько других змей и черепах. Его сразу же арестовали и наказали шестью месяцами тюремного заключения. А еще обязали выплатить штраф – 61 тысячу долларов. Жуткие находки. Зачем пассажиры берут с собой человеческие головы?



Фото: Pixabay

В 2014 году ученый-палеонтолог положил в ручную кладь кости тираннозавра. К слову, их примерный возраст – 70 миллионов лет. Останки были обнаружены при сканировании сумки. За это ученый поплатился тремя месяцами тюрьмы. Пожалуй, самая жуткая находка зафиксирована в аэропорту Чикаго. В одном чемодане просветились 18 замороженных человеческих голов. Но этот груз не контрабанда, а предмет исследований ученых. С оформлением документов возникли проблемы, поэтому их решили перевезти просто в багаже. Незаконный оборот детей в природе. Почему так случается?



Фото: Pixabay

Некоторые пассажиры умудряются положить в чемодан детей! В 2015 году 19-летняя девушка хотела незаконно перевезти в Испанию восьмилетнего мальчика. Она нервничала, поэтому вызвала подозрение у полицейских. Ее пригласили на дополнительный досмотр. Как только открыли чемодан, мальчик поздоровался и представился. Оказалось, что нарушительница за немалые деньги согласилась перевезти ребенка. Интересно, что отец мальчика проходил через тот же контрольно-пропускной пункт через полтора часа после девушки. Пара из Египта собиралась перевезти ребенка в ОАЭ, положив его в ручную кладь. Позже выяснилось, что родители просто не сделали визу новорожденному. Естественно, родителей арестовали. На десерт. Какие еще странные вещи туристы кладут в чемодан?