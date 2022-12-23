Женщина повесила замок на холодильник, чтобы спасти продукты от мужа

Говорят, что в идеальных отношениях партнёры должны полностью принимать друг друга. Но героиня этого рассказа уверена, что такое правило применяется не всегда. Исключением стали любимые лакомства, которыми девушка не хочет делиться с мужем. Она даже пошла на крайние меры – поставила на холодильник замок. Но с чего всё это началось? Давайте по порядку. Издание The Mirror рассказало одну очень забавную историю. Беременная девушка начала ограничивать своего мужа в еде. Но на это, как оказалось, есть основания. Будущая мама постоянно сама покупает еду, причём в больших количествах, чтобы удовлетворять все свои гастрономические желания.

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Но этим воспользовался муж главной героини. Как оказалось, он даже рад, что его супруга стала больше есть. Ведь теперь и он может себя ни в чём не ограничивать! Однако мужчина увлёкся и уже через три месяца просто в одиночку съедал все запасы угощений. Такой поворот событий не понравился девушке. Ведь сейчас ей приходится тратить больше денег и чаще подвергать себя физическим нагрузкам, нося пакеты с едой, что в её положении не рекомендуется. На почве этого у пары начались конфликты. Мужчина обещал исправиться, но после слов действий не последовало. Тогда героиня решилась на отчаянный поступок. Она купила новый холодильник, куда прячет свои продукты, и повесила на него замок.