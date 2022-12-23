Прямой эфир

Женщина повесила замок на холодильник, чтобы спасти продукты от мужа

23 декабря 2022 05:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Говорят, что в идеальных отношениях партнёры должны полностью принимать друг друга. Но героиня этого рассказа уверена, что такое правило применяется не всегда. Исключением стали любимые лакомства, которыми девушка не хочет делиться с мужем. Она даже пошла на крайние меры – поставила на холодильник замок. Но с чего всё это началось? Давайте по порядку.

Издание The Mirror рассказало одну очень забавную историю. Беременная девушка начала ограничивать своего мужа в еде. Но на это, как оказалось, есть основания. Будущая мама постоянно сама покупает еду, причём в больших количествах, чтобы удовлетворять все свои гастрономические желания.

Женщина повесила замок на холодильник, чтобы спасти продукты от мужа-1

Фото: pixabay.com

Но этим воспользовался муж главной героини. Как оказалось, он даже рад, что его супруга стала больше есть. Ведь теперь и он может себя ни в чём не ограничивать! Однако мужчина увлёкся и уже через три месяца просто в одиночку съедал все запасы угощений.

Такой поворот событий не понравился девушке. Ведь сейчас ей приходится тратить больше денег и чаще подвергать себя физическим нагрузкам, нося пакеты с едой, что в её положении не рекомендуется.

На почве этого у пары начались конфликты. Мужчина обещал исправиться, но после слов действий не последовало. Тогда героиня решилась на отчаянный поступок. Она купила новый холодильник, куда прячет свои продукты, и повесила на него замок.

Женщина повесила замок на холодильник, чтобы спасти продукты от мужа-4

Фото: pexels.com

После расспросов о том, в какую сумму обошлись такие перемены, мужчина принялся устраивать жене забастовки, чтобы та хоть изредка давала ему ключ к заветному складу продуктов. Но женщина категорически против. Она утверждает, что так ей жить намного легче.

Пользователи Сети неоднозначно оценили такую историю. Некоторые посоветовали девушке избавиться от таких отношений. Кто-то же посчитал, что еда должна быть общей, так что супруги просто устроили скандал на пустом месте.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также: 

Парень бросил свою девушку из-за анчоусов в пицце

Мать красит ребёнку еду в синий цвет. Вот почему

Картофель может помочь похудеть. Как его нужно есть, чтобы сработало?

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вам точно пригодится. Как стильно упаковать новогодний подарок?
22 декабря 2022 13:09

Вам точно пригодится. Как стильно упаковать новогодний подарок?

Женщина позволила дочери разрисовать белый Porsche, но вызвала недоумение других родителей
22 декабря 2022 12:19

Женщина позволила дочери разрисовать белый Porsche, но вызвала недоумение других родителей

22 декабря День энергетика. Чем ещё известна эта дата?
22 декабря 2022 07:40

22 декабря День энергетика. Чем ещё известна эта дата?