Парень бросил свою девушку из-за анчоусов в пицце

Разрыв отношений особенно болезненный, когда происходит неожиданно и быстро. Этот парень бросил девушку из-за того, что она любит пиццу с рыбой. Выяснилось это на одном из свиданий в ресторане.
Разрыв отношений особенно болезненный, когда происходит неожиданно и быстро. Этот парень бросил девушку из-за того, что она любит пиццу с рыбой. Выяснилось это на одном из свиданий в ресторане.
Фото: The Mirror
Печальная история началась с того, что пара пошла в ресторан. Из меню девушка выбрала пиццу с анчоусами, пишет The Mirror. Бойфренду так не понравилась эта начинка, что на следующее утро он принял решение расстаться с женщиной. До этого пара была вместе несколько недель.
Фото: Pixabay
Неизвестно, страдает ли дама после такого неожиданного расставания, но пользователи Сети порекомендовали ей не убиваться. Ведь жизнь с человеком, способным придраться к такому пустяку, вряд ли была бы хорошей и без ссор на пустом месте.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Женщина убежала из ресторана, потому что её мужчина требовал оплатить их совместный с родителями ужин
Жених бросил невесту в день свадьбы, но она всё равно надела платье и устроила праздник
Женщина не приняла кольцо покойной жены своего жениха. Он обиделся и пропал