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Парень бросил свою девушку из-за анчоусов в пицце

01 декабря 2022 16:51
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Разрыв отношений особенно болезненный, когда происходит неожиданно и быстро. Этот парень бросил девушку из-за того, что она любит пиццу с рыбой. Выяснилось это на одном из свиданий в ресторане.

Парень бросил свою девушку из-за анчоусов в пицце -1


Фото: The Mirror

Печальная история началась с того, что пара пошла в ресторан. Из меню девушка выбрала пиццу с анчоусами, пишет The Mirror. Бойфренду так не понравилась эта начинка, что на следующее утро он принял решение расстаться с женщиной. До этого пара была вместе несколько недель.

Парень бросил свою девушку из-за анчоусов в пицце -4


Фото: Pixabay

Неизвестно, страдает ли дама после такого неожиданного расставания, но пользователи Сети порекомендовали ей не убиваться. Ведь жизнь с человеком, способным придраться к такому пустяку, вряд ли была бы хорошей и без ссор на пустом месте.

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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