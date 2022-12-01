Парень бросил свою девушку из-за анчоусов в пицце

Разрыв отношений особенно болезненный, когда происходит неожиданно и быстро. Этот парень бросил девушку из-за того, что она любит пиццу с рыбой. Выяснилось это на одном из свиданий в ресторане.



Фото: The Mirror

Печальная история началась с того, что пара пошла в ресторан. Из меню девушка выбрала пиццу с анчоусами, пишет The Mirror. Бойфренду так не понравилась эта начинка, что на следующее утро он принял решение расстаться с женщиной. До этого пара была вместе несколько недель.