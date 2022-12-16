Мать красит ребёнку еду в синий цвет. Вот почему

Маме приходится творчески подходить к готовке еды сыну. Вы не поверите, но он обожает все оттенки синего и не ест пищу других цветов. Больше удивляет только то, какой выход нашла женщина.



Фото: The Mirror

Не секрет, что родителям нередко трудно уговорить детей поесть, но этот мальчишка удивляет многих. Он настолько любит синий цвет, что ест блюда только этого оттенка, пишет The Mirror. Мама пошла на крайние меры, чтобы хоть как-то заставить трехлетнего сына есть. Она начала подкрашивать еду, чтобы малыш без скандалов ее воспринимал.



Фото: The Mirror

Женщина говорит, что ее малыш давно помешался на синем: у него голубая кроватка, новогодняя елка с шарами тех же оттенков. Ребенок требует, чтобы макароны были такие же, и устраивает истерики по этому поводу. Поэтому макароны с сыром, яичницу и другие блюда ему окрашивают. Только тогда он с удовольствием ест.