Женщина показала, как изменилась за 36 часов без сна. И вы вряд ли захотите повторить этот опыт
Женщину попросили поучаствовать в эксперименте, чтобы показать важность сна. Каждые несколько часов матери троих детей нужно было делать по одному снимку. Разница между первым и последним фото видна невооружённым взглядом.
Как сообщает The Sun, 39-летняя Линси Хоуп была не против подобного опыта. По её словам, ей не привыкать к недостатку сна, ведь у неё трое маленьких детей, младшему – семь недель.
Первый день, 6 утра, 1 час бодрствования
Фото: The Sun / Lynsey Hope
10 утра, 4 часа бодрствования
Фото: The Sun / Lynsey Hope
Линси приняла душ, нанесла лёгкий макияж, выпила стакан воды и чашку кофе.
14:00, 8 часов бодрствования
Фото: The Sun / Lynsey Hope
Хоуп устроила прогулку с детьми, затем сделала зарядку.
19:30, 13,5 часов бодрствования
Фото: The Sun / Lynsey Hope
Женщина уложила детей спать, умылась, нанесла увлажняющий крем, выпила кружку чая, съела немного шоколада.
Второй день, 00:00, 18 часов бодрствования
Пижама неправильная. Как появляется бессонница, и как с ней бороться?
Фото: The Sun / Lynsey Hope
Чтобы не уснуть, Линси смотрела телевизор, также она умыла лицо холодной водой.
4 утра, 22 часа бодрствования
Фото: The Sun / Lynsey Hope
В три ночи Хоуп покормила младшего ребёнка, регулярно умывалась водой, чтобы прогнать сонливость.
7 утра, 25 часов бодрствования
Фото: The Sun / Lynsey Hope
Женщина вновь сходила в душ и нанесла лёгкий макияж, возня с проснувшимися детьми помогла забыть о желании поспать.
10 утра, 28 часов бодрствования
Фото: The Sun / Lynsey Hope
«Хотя я не спала так долго, я неожиданно почувствовала себя лучше, чем в более ранние часы. Но я была невероятно голодной. В 6 утра я съела миску хлопьев, а в девять часов перекусила тостом. После 10 утра я съела немного фруктов, йогурт и выпила кофе, но всё равно чувствовала себя голодной», – рассказала о своём самочувствии Линси.
13:00, 31 час бодрствования
Фото: The Sun / Lynsey Hope
Хоуп не могла унять голод. Она поела курицу и салат, затем взялась за чипсы.
15:00, 33 часа бодрствования
Фото: The Sun / Lynsey Hope
Женщина почувствовала настоящую усталость. По её словам, она привыкла недосыпать из-за ухода за детьми, но теперь осознала, насколько важны те небольшие погружения в сон хотя бы на 2-3 часа в перерывах между присмотром за малышами. Глаза Линси закрывались, она пыталась подбодрить себя сладкими напитками и шоколадом.
18:00, 36 часов бодрствования
Фото: The Sun / Lynsey Hope
Последний рубеж был пройден. Хоуп старалась не думать о мешках под глазами и цвете своей кожи, которая местами была красной, а местами – бледной. Женщине оставалось только уложить спать детей, после чего она сама смогла отдохнуть.
Вред сильного недосыпания вы увидели своими глазами. А что произойдёт с организмом, если начать по-настоящему высыпаться, читайте здесь.