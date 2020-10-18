Женщина показала, как изменилась за 36 часов без сна. И вы вряд ли захотите повторить этот опыт

Женщину попросили поучаствовать в эксперименте, чтобы показать важность сна. Каждые несколько часов матери троих детей нужно было делать по одному снимку. Разница между первым и последним фото видна невооружённым взглядом. Как сообщает The Sun, 39-летняя Линси Хоуп была не против подобного опыта. По её словам, ей не привыкать к недостатку сна, ведь у неё трое маленьких детей, младшему – семь недель. Первый день, 6 утра, 1 час бодрствования

Фото: The Sun / Lynsey Hope

10 утра, 4 часа бодрствования

Фото: The Sun / Lynsey Hope

Линси приняла душ, нанесла лёгкий макияж, выпила стакан воды и чашку кофе. 14:00, 8 часов бодрствования

Фото: The Sun / Lynsey Hope

Хоуп устроила прогулку с детьми, затем сделала зарядку. 19:30, 13,5 часов бодрствования

Фото: The Sun / Lynsey Hope

Женщина уложила детей спать, умылась, нанесла увлажняющий крем, выпила кружку чая, съела немного шоколада. Второй день, 00:00, 18 часов бодрствования Пижама неправильная. Как появляется бессонница, и как с ней бороться?

Фото: The Sun / Lynsey Hope

Чтобы не уснуть, Линси смотрела телевизор, также она умыла лицо холодной водой. 4 утра, 22 часа бодрствования

Фото: The Sun / Lynsey Hope

В три ночи Хоуп покормила младшего ребёнка, регулярно умывалась водой, чтобы прогнать сонливость. 7 утра, 25 часов бодрствования

Фото: The Sun / Lynsey Hope

Женщина вновь сходила в душ и нанесла лёгкий макияж, возня с проснувшимися детьми помогла забыть о желании поспать. 10 утра, 28 часов бодрствования

Фото: The Sun / Lynsey Hope

«Хотя я не спала так долго, я неожиданно почувствовала себя лучше, чем в более ранние часы. Но я была невероятно голодной. В 6 утра я съела миску хлопьев, а в девять часов перекусила тостом. После 10 утра я съела немного фруктов, йогурт и выпила кофе, но всё равно чувствовала себя голодной», – рассказала о своём самочувствии Линси. 13:00, 31 час бодрствования

Фото: The Sun / Lynsey Hope

Хоуп не могла унять голод. Она поела курицу и салат, затем взялась за чипсы. 15:00, 33 часа бодрствования

Фото: The Sun / Lynsey Hope

Женщина почувствовала настоящую усталость. По её словам, она привыкла недосыпать из-за ухода за детьми, но теперь осознала, насколько важны те небольшие погружения в сон хотя бы на 2-3 часа в перерывах между присмотром за малышами. Глаза Линси закрывались, она пыталась подбодрить себя сладкими напитками и шоколадом. 18:00, 36 часов бодрствования

Фото: The Sun / Lynsey Hope