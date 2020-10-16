Художник создает реалистичные портреты знаменитостей. Посмотрите на них

Художник создает удивительные реалистичные рисунки только с помощью цветных карандашей. Мужчина стал очень известен в социальных сетях, теперь у него много поклонников.

Как сообщает Bored Panda, художника зовут Шон Маккензи, обычно он рисует знаменитостей, блогеров и даже некоторых персонажей из фильмов. Он использует цветные карандаши для создания портретов. На выполнение одного рисунка у Шона уходит от 60 до 80 часов в зависимости от используемых техник. Его упорный труд действительно окупается, потому что трудно поверить, что его портреты – это не фотографии.

«Я рисую с юных лет. Несколько лет назад, когда я увидел видео «Рисование Гарри Поттера», я был вдохновлен и решил, что тоже могу это сделать. После множества неудачных попыток за эти годы мне, наконец, удалось достичь своих целей», – рассказал художник.

Эмма Уотсон