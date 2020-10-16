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Художник создает реалистичные портреты знаменитостей. Посмотрите на них

16 октября 2020 14:49
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Художник создает удивительные реалистичные рисунки только с помощью цветных карандашей. Мужчина стал очень известен в социальных сетях, теперь у него много поклонников.

Как сообщает Bored Panda, художника зовут Шон Маккензи, обычно он рисует знаменитостей, блогеров и даже некоторых персонажей из фильмов. Он использует цветные карандаши для создания портретов. На выполнение одного рисунка у Шона уходит от 60 до 80 часов в зависимости от используемых техник. Его упорный труд действительно окупается, потому что трудно поверить, что его портреты  это не фотографии.

«Я рисую с юных лет. Несколько лет назад, когда я увидел видео «Рисование Гарри Поттера», я был вдохновлен и решил, что тоже могу это сделать. После множества неудачных попыток за эти годы мне, наконец, удалось достичь своих целей»,  рассказал художник.

Эмма Уотсон

Художник создает реалистичные портреты знаменитостей. Посмотрите на них-1

Фото: instagram.com/neeyellow_art

Джим Керри

Художник создает реалистичные портреты знаменитостей. Посмотрите на них-4

Фото: instagram.com/neeyellow_art

Дэниел Рэдклифф

Художник создает реалистичные портреты знаменитостей. Посмотрите на них-7

Фото: instagram.com/neeyellow_art

Скарлетт Йоханссон

Художник создает реалистичные портреты знаменитостей. Посмотрите на них-10

Фото: instagram.com/neeyellow_art

Руперт Гринт

Художник создает реалистичные портреты знаменитостей. Посмотрите на них-13

Фото: instagram.com/neeyellow_art

Пол Уолкер

Художник создает реалистичные портреты знаменитостей. Посмотрите на них-16

Фото: instagram.com/neeyellow_art

Посмотреть, как бы выглядели персонажи Disney в реальной жизни, можно здесь

# Художник # калейдоскоп # Шон Маккензи # Эмма Уотсон # Руперт Гринт # Джим Керри # Дэниел Рэдклифф # Скарлетт Йоханссон # Пол Уолкер # Фотофакт

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