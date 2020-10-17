Фотограф из Индонезии запечатлел людей с необычной внешностью: у них пронзительные голубые глаза
Геолог и фотограф Корчной Пасарибу из Индонезии посетил местное племя Ява, сообщает издание Bored Panda. У некоторых жителей этого племени есть странная генетическая особенность, синдром Ваарденбурга. Она может вызывать потерю слуха, а также изменение цвета глаз на пронзительно голубой. Фотограф запечатлел людей с такой удивительной внешностью и опубликовал фото на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/geo.rock888
Фото: instagram.com/geo.rock888
Фото: instagram.com/geo.rock888
Фото: instagram.com/geo.rock888
Фото: instagram.com/geo.rock888
Фото: instagram.com/geo.rock888
Фото: instagram.com/geo.rock888
Фото: instagram.com/geo.rock888
Фото: instagram.com/geo.rock888
Фото: instagram.com/geo.rock888
Фото: instagram.com/geo.rock888
Посмотрите, как преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки (подробности здесь).