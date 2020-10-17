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Фотограф из Индонезии запечатлел людей с необычной внешностью: у них пронзительные голубые глаза

17 октября 2020 11:13
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Геолог и фотограф Корчной Пасарибу из Индонезии посетил местное племя Ява, сообщает издание Bored Panda. У некоторых жителей этого племени есть странная генетическая особенность, синдром Ваарденбурга. Она может вызывать потерю слуха, а также изменение цвета глаз на пронзительно голубой. Фотограф запечатлел людей с такой удивительной внешностью и опубликовал фото на своей странице в Instagram.

Фотограф из Индонезии запечатлел людей с необычной внешностью: у них пронзительные голубые глаза-1

Фото: instagram.com/geo.rock888

Фотограф из Индонезии запечатлел людей с необычной внешностью: у них пронзительные голубые глаза-3

Фото: instagram.com/geo.rock888

Фотограф из Индонезии запечатлел людей с необычной внешностью: у них пронзительные голубые глаза-5

Фото: instagram.com/geo.rock888

Фотограф из Индонезии запечатлел людей с необычной внешностью: у них пронзительные голубые глаза-7

Фото: instagram.com/geo.rock888

Фотограф из Индонезии запечатлел людей с необычной внешностью: у них пронзительные голубые глаза-9

Фото: instagram.com/geo.rock888

Фотограф из Индонезии запечатлел людей с необычной внешностью: у них пронзительные голубые глаза-11

Фото: instagram.com/geo.rock888

Фотограф из Индонезии запечатлел людей с необычной внешностью: у них пронзительные голубые глаза-13

Фото: instagram.com/geo.rock888

Фотограф из Индонезии запечатлел людей с необычной внешностью: у них пронзительные голубые глаза-15

Фото: instagram.com/geo.rock888

Фотограф из Индонезии запечатлел людей с необычной внешностью: у них пронзительные голубые глаза-17

Фото: instagram.com/geo.rock888

Фотограф из Индонезии запечатлел людей с необычной внешностью: у них пронзительные голубые глаза-19

Фото: instagram.com/geo.rock888

Фотограф из Индонезии запечатлел людей с необычной внешностью: у них пронзительные голубые глаза-21

Фото: instagram.com/geo.rock888

Посмотрите, как преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки (подробности здесь).

# Фотография # калейдоскоп # Корчной Пасарибу

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