Фотограф из Индонезии запечатлел людей с необычной внешностью: у них пронзительные голубые глаза

Геолог и фотограф Корчной Пасарибу из Индонезии посетил местное племя Ява, сообщает издание Bored Panda. У некоторых жителей этого племени есть странная генетическая особенность, синдром Ваарденбурга. Она может вызывать потерю слуха, а также изменение цвета глаз на пронзительно голубой. Фотограф запечатлел людей с такой удивительной внешностью и опубликовал фото на своей странице в Instagram.