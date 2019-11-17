Чёрные круги под глазами или свежее розовое лицо? Какие изменения произойдут, если начать высыпаться
Современный ритм жизни не предполагает здоровый восьмичасовой сон. Чтобы заставить себя спать больше 4-6 часов в сутки, нужно или быть очень дисциплинированным, или разок столкнуться с последствиями острого недосыпания.
Все мы знаем про полифазный сон, который позволяет человеку спать намного меньше времени, чем монофазный. Также мы знаем, что в мире существуют мутанты, которым по наследству достался особый ген DEC2, позволяющий высыпаться всего за пару часов. Но это всё удел избранных.
В общем, мы решили не пытаться убедить вас много спать или неким способом вживить себе особый ген, а просто рассказать о том, что происходит с обычным человеком, если он вдруг стал регулярно спать достаточное для восстановления организма время.
Аппетит придёт в норму
Или нет. Но шансы станут значительно лучше. Известно, что недосыпающий человек пытается компенсировать нехватку энергии перееданием. Сложный вопрос, помогает ли это чувствовать себя бодрее, но вот образованию новых жировых клеток точно способствует.
Станет легче сосредотачиваться
Что особенно полезно тем, кого может отвлечь любой шум или чужой разговор. Для эффективной работы важно уметь полностью погружаться в неё, тогда и качество повышается, и время пролетает незаметно. Также снизится вероятность попасть в аварию, управляя транспортным средством, ведь вместе с концентрацией улучшатся внимание и скорость реакции.
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Повысится привлекательность
И дело не только в том, что выспавшийся человек является более приятным собеседником. Пропадёт синева под глазами, если она не обусловлена генетически. Выровняется цвет кожи, она также станет более упругой. Морщины если и не исчезнут, то станут менее заметны. Кроме того, отдохнувший и здоровый человек выглядит красивее, чем уставший и болеющий.
Укрепится иммунитет
Макрофаги и лимфоциты высыпающегося человека настолько суровы, что при виде вирусов или опасных для организма бактерий используют Силу и световые мечи, доминируя, властвуя и побеждая. Те же самые защитные клетки регулярно недосыпающего человека похожи на добродушных пузатых дяденек, которые впускают вирусы, опасаясь, что они замёрзнут снаружи.
Возрастёт продолжительность жизни
Самый спорный момент, если честно. Жить человек будет дольше, но вот если сравнить время, потраченное за пределами постели, то ещё не известно. Впрочем, качество бодрствования возрастёт, так что часов осознанной жизни с хорошим настроением точно будет больше.
Станет легче контролировать эмоции
Выспавшийся человек чувствует себя заметно спокойнее, всё вокруг кажется не таким раздражающим, и пессимизм сменяется оптимизмом. Кроме того, ускоряется работа мозга, поэтому успеваешь подумать, прежде чем начать кричать.
Возрастёт продуктивность
Можно было бы включить это во второй пункт, но мы решили сделать отдельный. Выспавшийся человек обладает большими запасами энергии и более ясной головой, поэтому он всё делает быстрее своей недосыпающей версии. Выспавшийся человек быстрее бегает, читает, усваивает новые знание и так далее.
Если посмотреть на всё вышенаписанное, то кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Возможно, да. Но счастливые обладатели изменённого гена DEC2 действительно обладают всеми этими бонусами выспавшегося человека.
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