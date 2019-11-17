Чёрные круги под глазами или свежее розовое лицо? Какие изменения произойдут, если начать высыпаться

Современный ритм жизни не предполагает здоровый восьмичасовой сон. Чтобы заставить себя спать больше 4-6 часов в сутки, нужно или быть очень дисциплинированным, или разок столкнуться с последствиями острого недосыпания.

Все мы знаем про полифазный сон, который позволяет человеку спать намного меньше времени, чем монофазный. Также мы знаем, что в мире существуют мутанты, которым по наследству достался особый ген DEC2, позволяющий высыпаться всего за пару часов. Но это всё удел избранных.

В общем, мы решили не пытаться убедить вас много спать или неким способом вживить себе особый ген, а просто рассказать о том, что происходит с обычным человеком, если он вдруг стал регулярно спать достаточное для восстановления организма время.

Аппетит придёт в норму

Или нет. Но шансы станут значительно лучше. Известно, что недосыпающий человек пытается компенсировать нехватку энергии перееданием. Сложный вопрос, помогает ли это чувствовать себя бодрее, но вот образованию новых жировых клеток точно способствует.