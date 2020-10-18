Маленькая девочка случайно нашла крем для депиляции и использовала его. Теперь она похожа на клоуна из фильма ужасов

18-месячная девочка зашла в ванную комнату и нашла тюбик, в котором был крем для депиляции, сообщает Daily Mail. Она намазала его на свои рыжие волосы и у малышки выпала вся челка. Посмотрите, на кого стал похож ребенок.

Теперь Мэйси Савард из Англии в шутку сравнивают с клоуном Пеннивайзом из фильма «Оно».

Отец девочки слишком поздно заметил, что делает его дочь. Люк Савард попытался втереть шампунь в ее волосы, чтобы смыть крем, но клочья волос упали прямо в руки, поэтому он ждал, пока жена Кирсти вернется домой.

«Я позвонила Люку, и он сказал, что у Мэйси не осталось челки. После этого телефон выключился. Я подумала, что она достала ножницы».