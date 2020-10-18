Маленькая девочка случайно нашла крем для депиляции и использовала его. Теперь она похожа на клоуна из фильма ужасов

18-месячная девочка зашла в ванную комнату и нашла тюбик, в котором был крем для депиляции, сообщает Daily Mail. Она намазала его на свои рыжие волосы и у малышки выпала вся челка. Посмотрите, на кого стал похож ребенок.
18-месячная девочка зашла в ванную комнату и нашла тюбик, в котором был крем для депиляции, сообщает Daily Mail. Она намазала его на свои рыжие волосы и у малышки выпала вся челка. Посмотрите, на кого стал похож ребенок.
Фото: Kennedy News and Media
Теперь Мэйси Савард из Англии в шутку сравнивают с клоуном Пеннивайзом из фильма «Оно».
Фото: Warner Bros. Pictures/New Line Cinema
Отец девочки слишком поздно заметил, что делает его дочь. Люк Савард попытался втереть шампунь в ее волосы, чтобы смыть крем, но клочья волос упали прямо в руки, поэтому он ждал, пока жена Кирсти вернется домой.
«Я позвонила Люку, и он сказал, что у Мэйси не осталось челки. После этого телефон выключился. Я подумала, что она достала ножницы».
Фото: Kennedy News and Media
Мать Мэйси была в шоке, когда зашла домой.
«Вместо того чтобы просто вымыть ее под душем, Люк приготовил ей горячую ванну и оставил одну примерно на 10 минут. Тольпо потом он заметил, что случилось и принялся отмывать дочь».
Фото: Kennedy News and Media
Женщина призналась, что малышке нравится ее новый образ, но они стараются закрыть лысину при помощи заколок.
Фото: Kennedy News and Media
«Когда она устает, она трет голову. И каждый раз, когда я иду делать снимок, она наклоняется, чтобы можно было увидеть лысину. Ей это нравится. Кто-то даже сказал, что мы должны сделать ей костюм Пеннивайза на Хэллоуин».
Девочка попалась на краже сладостей и рассмешила людей. Её реакция достойна «Оскара» (смотрите здесь).