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Маленькая девочка случайно нашла крем для депиляции и использовала его. Теперь она похожа на клоуна из фильма ужасов

18 октября 2020 08:42
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18-месячная девочка зашла в ванную комнату и нашла тюбик, в котором был крем для депиляции, сообщает Daily Mail. Она намазала его на свои рыжие волосы и у малышки выпала вся челка. Посмотрите, на кого стал похож ребенок.

Маленькая девочка случайно нашла крем для депиляции и использовала его. Теперь она похожа на клоуна из фильма ужасов-1

Фото: Kennedy News and Media

Теперь Мэйси Савард из Англии в шутку сравнивают с клоуном Пеннивайзом из фильма «Оно».

Маленькая девочка случайно нашла крем для депиляции и использовала его. Теперь она похожа на клоуна из фильма ужасов-4

Фото: Warner Bros. Pictures/New Line Cinema

Отец девочки слишком поздно заметил, что делает его дочь. Люк Савард попытался втереть шампунь в ее волосы, чтобы смыть крем, но клочья волос упали прямо в руки, поэтому он ждал, пока жена Кирсти вернется домой.

«Я позвонила Люку, и он сказал, что у Мэйси не осталось челки. После этого телефон выключился. Я подумала, что она достала ножницы».

Маленькая девочка случайно нашла крем для депиляции и использовала его. Теперь она похожа на клоуна из фильма ужасов-7

Фото: Kennedy News and Media

Мать Мэйси была в шоке, когда зашла домой.

«Вместо того чтобы просто вымыть ее под душем, Люк приготовил ей горячую ванну и оставил одну примерно на 10 минут. Тольпо потом он заметил, что случилось и принялся отмывать дочь».

Маленькая девочка случайно нашла крем для депиляции и использовала его. Теперь она похожа на клоуна из фильма ужасов-10

Фото: Kennedy News and Media

Женщина призналась, что малышке нравится ее новый образ, но они стараются закрыть лысину при помощи заколок.

Маленькая девочка случайно нашла крем для депиляции и использовала его. Теперь она похожа на клоуна из фильма ужасов-13

Фото: Kennedy News and Media

«Когда она устает, она трет голову. И каждый раз, когда я иду делать снимок, она наклоняется, чтобы можно было увидеть лысину. Ей это нравится. Кто-то даже сказал, что мы должны сделать ей костюм Пеннивайза на Хэллоуин».

Девочка попалась на краже сладостей и рассмешила людей. Её реакция достойна «Оскара» (смотрите здесь).

# Дети # калейдоскоп # Мэйси Савард # Люк Савард # Кирсти Савард # Фотофакт

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