5 октября – Всемирный день Джеймса Бонда. Чем ещё известна эта дата?

5 октября – Всемирный день учителя

Сегодня, 5 октября, отмечается Всемирный день учителя. В Беларуси День учителя мы уже отметили в первое воскресенье октября. Но сегодня можно еще раз поздравить любимых преподавателей с праздником. Беларусь в мировом рейтинге по индексу уровня образования занимает 32 позицию и находится на уровне стран с очень высоким индексом человеческого развития. Качественное образование в нашей стране – один из важнейших приоритетов социальной стабильности, источник роста интеллектуального, культурного и духовно-нравственного потенциала нации. Профессия учителя уникальна. Ему дана возможность несколько раз проживать детство – самую прекрасную пору нашей жизни, снова удивляться, познавать и восхищаться вместе с учениками. Всемирный день учителя не только призван привлечь внимание к роли и заслугам учителей в процессе образования на всех уровнях, но также признать их неоценимый вклад в развитие общества и воспитание молодого поколения. 5 октября – Всемирный день Джеймса Бонда

Сегодня юбилей самой долгоиграющей франшизы в истории кинематографа – Всемирный день Джеймса Бонда. Именно 5 октября 1962 года, 60 лет назад, состоялась лондонская премьера ленты «Доктор Ноу» с неподражаемым Шоном Коннери в главной роли. Главный герой романов Яна Флеминга обладал своей особенной харизмой и уникальным характером. Джеймс Бонд представлял собой своеобразный идеал, эталон мужчины. Шикарный костюм, хорошие манеры, лучшие автомобили и девушки – все было подвластно британскому спецагенту. Держа в кармане диковинные гаджеты на все случаи жизни, агент 007 с легкостью одерживал верх над злодеями. Именно таким на экране воплотил Бонда Шон Коннери в первом фильме бондианы. Последний фильм франшизы с Дэниэлом Крейгом в главной роли «Не время умирать» вышел в 2021 году. Этим фильмом франшиза 007 завершила очередную главу своей продолжительной истории. И создатели бондианы уже выбирают нового актера на роль шикарного шпиона. 5 октября – День напутствий улетающим птицам