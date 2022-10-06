6 октября День любителей чеснока. Чем ещё известна эта дата?

6 октября в Беларуси отмечается День архивиста

Сегодня, 6 октября, в Беларуси отмечается День архивиста, учрежденный в честь годовщины основания первого централизованного государственного архива на территории современной Беларуси – Витебского центрального архива древних актовых книг, который начал свою работу в 1863 году. В настоящее время в архивных хранилищах страны находится более 12 миллионов документов. В архивах можно найти информацию об истории, материальной и духовной культуре белорусского народа, сведения по генеалогии. Осуществляется учет всех документов по истории Беларуси, которые хранятся в других странах. Существует программа возвращения документов по прямому обмену. Архивные документы – это собственность государства. Потомки должны увидеть документальное богатство Беларуси в полном объеме, архивисты прилагают для этого максимум усилий. Именно благодаря работе этих специалистов историческое документальное наследие страны находится в целости и сохранности, давая возможность потомкам узнать больше об истории своей страны и жизни своих предков.

6 октября Всемирный день охраны мест обитаний. Человек уже давно влияет на природу. Изменения климата и деятельность людей приводят к невосполнимым потерям. По данным Всемирного союза охраны природы, за последние 500 лет полностью исчезли более 800 видов животных. Всемирный день охраны мест обитаний как раз и напоминает о том, что все мы, люди, являемся только частью природы. И всем, что имеем, мы обязаны именно ей. В этот день по всему миру силами природоохранных и экологических организаций проводятся мероприятия с целью привлечь всеобщее внимание к проблеме сохранения дикой флоры и фауны планеты.

Ежегодно 6 октября отмечают гастрономический праздник – День любителей чеснока. Растение из Средней Азии, которое было окультурено более 5 000 лет назад, отличается особым вкусом и характерным запахом. Египтяне обожествляли эту овощную культуру, они использовали головки в качестве денег, давали есть рабам для повышения выносливости, клали для облегчения загробной жизни в гробницы фараонов. В состав чеснока входят витамин С, сера, йод, сахар, полисахариды и аллицин – эфирное масло, которое является сильнейшим антиоксидантом. Издревле считалось, что растение помогает в борьбе с энергетическими воздействиями, сглазами, порчами и прочим.

Сегодня приготовьте свое любимое блюдо, обязательно добавив в него чеснок, и насладитесь его пикантным ароматом. Кстати, все любители чеснока уверены в том, что его никогда не бывает слишком много.