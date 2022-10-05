«Ни о чём никогда не надо жалеть». Юлия Силипицкая о спорте, карьере и семье
За логотипом телеканала СТВ скрывается большая команда, которая каждый день старается для своих телезрителей и читателей. Ежедневно выходят в эфир новости, программы и статьи. А генераторы идей для их создания – наши сотрудники. Именно поэтому мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о команде телеканала «Столичное телевидение».
Сегодня мы взяли интервью у ведущей программы «Спорттаймер» Юлии Силипицкой.
Вы участвовали в чемпионате Советского Союза. Как спорт в те времена отличался от сегодняшнего?
Юлия Силипицкая, ведущая:
Спорт, наверное, ничем не отличался от сегодняшнего. Единственное, что скоростями, и сегодня он более агрессивный, смелый, взрывной, а тогда это было немножечко по-другому. Поверьте, скорости были высокие, тренироваться надо было очень серьёзно. У нас было по три тренировки в день. Максимальный мой объём за три тренировки, поскольку я плавала, – это 24 километра. Это не каждому по плечу и сейчас. Но я благодарна тренеру. Я не могла понять, к чему он меня готовил. Он меня готовил просто к обычной жизни.
Вы сказали, что спорт сейчас более взрывной. В чём это проявляется?
Юлия Силипицкая:
В скорости. Я выиграла чемпионат Беларуси на стометровке, плывя 1 минуту 09 секунд баттерфляем. А сейчас это время по силам даже ребятам, которым 13-14 лет. Они могут сейчас так плыть абсолютно спокойно, а на сегодня у нас рекорды – под минуту. Я точно уже не помню.
Как думаете, почему это происходит?
Юлия Силипицкая:
Технологи и совсем другой уровень подготовки. Химия, ресурс.
Наверняка успешному спортсмену иногда и вставляли палки в колеса. Были ли у вас такие случаи?
Юлия Силипицкая:
Никто не вставлял. Мы жили очень дружной семьёй, мы друг другу помогали, поддерживали. Именно этот сплочённый коллектив сборной Беларуси – там достаточно много тренеров, спортсменов. Мы жили, верили и стремились к победам, чтобы прославлять нашу страну.
Но некоторые спортсмены рассказывали, что у них было не всё гладко.
Юлия Силипицкая:
Думаю, это частные истории, где люди просто недопонимали друг друга. Поверьте, в 11, 15, 17 лет спортсмен принимает ситуацию порой с точки зрения ребёнка (самого себя), но он не видит, что дальше будет. Поэтому говорить о том, что есть большие конфликтные ситуации, – да, есть, если так на них смотреть, но на самом деле их нет. Это всё решаемо.
Как вы пришли в журналистику?
Юлия Силипицкая:
Изначально я хотела стать актрисой, мои родители сказали, что нет, и я пошла в Институт физкультуры, потом это была уже Академия физического воспитания. Потом я работала педагогом, тренером, искала себя, а потом я увидела маленькое объявление, где было написано «Школа телеведущих», я туда пришла и сказала: «Я хочу стать звездой». И так попала на БТ, и вся моя жизнь, вся моя карьера пошла на БТ. А потом моя подружка говорит: «Приходи на СТВ. Нам нужны профессионалы».
Не жалеете, что ушли к нам?
Юлия Силипицкая:
Ни о чём никогда не надо жалеть. Если жизнь тебе предлагает определённые возможности, ты их используешь, значит надо идти вперед.
А какие у нашей телекомпании преимущества?
Юлия Силипицкая:
В этом здании (телецентр СТВ) когда-то… Я из семьи телевизионщиков. Мой дедушка был начальником Гомельского телецентра, потом Минского телецентра, потом начальником радиоуправления. Это были далёкие 60-е. В этом здании он тоже был. Наверное, я продолжаю династию. Это одно из тёплых воспоминаний. Продолжение его начатого дела.
Как пришла задумка «Спорттаймера» и что он значит для вас?
Юлия Силипицкая:
На сегодня «Спорттаймер» – это новый этап в моей жизни, потому что это большое творчество. Но я считаю, что он родился не у меня, а у моей коллеги Анастасии Дехтяр, и изначально я лишь была идейным исполнителем, а она – вдохновителем. Полностью идея принадлежит ей, так что большое ей спасибо за это. Сейчас «Спорттаймер» – это моя жизнь, это мои творческие возможности, новые какие-то веяния, мои силы, мой опыт. Я надеюсь, что буду прогрессировать.
Как вы выбираете гостей для выпусков?
Юлия Силипицкая:
Существует ряд соревнований, знаковых событий, исходя их этого, мы приглашаем гостей. Не я одна выбираю. Сейчас «Спорттаймер» принадлежит спортивному отделу, и мы коллегиально с моим начальником Сергеем Тулуповым совещаемся. Я прислушиваюсь к нему, он прислушивается ко мне. Молодых подтягиваем, спрашиваем их мнение. Вот так и выбирается.
Бывало ли такое, что люди по политическим причинам отказывались приходить?
Юлия Силипицкая:
Нет. У меня – никогда.
У вас трое детей. Кто-нибудь пошёл по вашим стопам?
Юлия Силипицкая:
Я считаю, что дети должны выбирать то, что им нравится, куда лежит душа. Поэтому средний ребёнок – историк и компьютерщик у меня, старший ребёнок – менеджер, она всегда любила деньги, думаю, что менеджер по продажам в сфере недвижимости – это её. А маленькая пока растёт, она дитя телевидения. Посмотрим, что будет дальше.
Старшего ребёнка я всегда воспитывала для общества, чтобы была хорошим человеком. Второго ребёнка я воспитывала для его девушки. Главное, чтобы не было стыдно перед ней. Мне это удалось. Третьего ребёнка я воспитываю для себя, поэтому она растёт на телевидении с года. У нас был с ней первый выезд к Юрию Иосифовичу Пунтусу. Я брала интервью, она стояла рядом, а потом как полетит! Через всё футбольное поле. Я всё переминаюсь, переминаюсь. А он говорит: «Что ты всё переминаешься с этим микрофоном?» А я говорю: «Ребёнок убегает». Он отвечает: «Бросай микрофон, лети за ребёнком! Я подожду». Вот так и растём.
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