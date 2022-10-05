«Ни о чём никогда не надо жалеть». Юлия Силипицкая о спорте, карьере и семье

За логотипом телеканала СТВ скрывается большая команда, которая каждый день старается для своих телезрителей и читателей. Ежедневно выходят в эфир новости, программы и статьи. А генераторы идей для их создания – наши сотрудники. Именно поэтому мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о команде телеканала «Столичное телевидение». Сегодня мы взяли интервью у ведущей программы «Спорттаймер» Юлии Силипицкой.

Вы участвовали в чемпионате Советского Союза. Как спорт в те времена отличался от сегодняшнего? Юлия Силипицкая, ведущая:

Спорт, наверное, ничем не отличался от сегодняшнего. Единственное, что скоростями, и сегодня он более агрессивный, смелый, взрывной, а тогда это было немножечко по-другому. Поверьте, скорости были высокие, тренироваться надо было очень серьёзно. У нас было по три тренировки в день. Максимальный мой объём за три тренировки, поскольку я плавала, – это 24 километра. Это не каждому по плечу и сейчас. Но я благодарна тренеру. Я не могла понять, к чему он меня готовил. Он меня готовил просто к обычной жизни. Вы сказали, что спорт сейчас более взрывной. В чём это проявляется? Юлия Силипицкая:

В скорости. Я выиграла чемпионат Беларуси на стометровке, плывя 1 минуту 09 секунд баттерфляем. А сейчас это время по силам даже ребятам, которым 13-14 лет. Они могут сейчас так плыть абсолютно спокойно, а на сегодня у нас рекорды – под минуту. Я точно уже не помню. Как думаете, почему это происходит? Юлия Силипицкая:

Технологи и совсем другой уровень подготовки. Химия, ресурс.

Наверняка успешному спортсмену иногда и вставляли палки в колеса. Были ли у вас такие случаи? Юлия Силипицкая:

Никто не вставлял. Мы жили очень дружной семьёй, мы друг другу помогали, поддерживали. Именно этот сплочённый коллектив сборной Беларуси – там достаточно много тренеров, спортсменов. Мы жили, верили и стремились к победам, чтобы прославлять нашу страну. Но некоторые спортсмены рассказывали, что у них было не всё гладко. Юлия Силипицкая:

Думаю, это частные истории, где люди просто недопонимали друг друга. Поверьте, в 11, 15, 17 лет спортсмен принимает ситуацию порой с точки зрения ребёнка (самого себя), но он не видит, что дальше будет. Поэтому говорить о том, что есть большие конфликтные ситуации, – да, есть, если так на них смотреть, но на самом деле их нет. Это всё решаемо. Как вы пришли в журналистику? Юлия Силипицкая:

Изначально я хотела стать актрисой, мои родители сказали, что нет, и я пошла в Институт физкультуры, потом это была уже Академия физического воспитания. Потом я работала педагогом, тренером, искала себя, а потом я увидела маленькое объявление, где было написано «Школа телеведущих», я туда пришла и сказала: «Я хочу стать звездой». И так попала на БТ, и вся моя жизнь, вся моя карьера пошла на БТ. А потом моя подружка говорит: «Приходи на СТВ. Нам нужны профессионалы». Не жалеете, что ушли к нам? Юлия Силипицкая:

Ни о чём никогда не надо жалеть. Если жизнь тебе предлагает определённые возможности, ты их используешь, значит надо идти вперед.

А какие у нашей телекомпании преимущества? Юлия Силипицкая:

В этом здании (телецентр СТВ) когда-то… Я из семьи телевизионщиков. Мой дедушка был начальником Гомельского телецентра, потом Минского телецентра, потом начальником радиоуправления. Это были далёкие 60-е. В этом здании он тоже был. Наверное, я продолжаю династию. Это одно из тёплых воспоминаний. Продолжение его начатого дела. Как пришла задумка «Спорттаймера» и что он значит для вас? Юлия Силипицкая:

На сегодня «Спорттаймер» – это новый этап в моей жизни, потому что это большое творчество. Но я считаю, что он родился не у меня, а у моей коллеги Анастасии Дехтяр, и изначально я лишь была идейным исполнителем, а она – вдохновителем. Полностью идея принадлежит ей, так что большое ей спасибо за это. Сейчас «Спорттаймер» – это моя жизнь, это мои творческие возможности, новые какие-то веяния, мои силы, мой опыт. Я надеюсь, что буду прогрессировать.

Как вы выбираете гостей для выпусков? Юлия Силипицкая:

Существует ряд соревнований, знаковых событий, исходя их этого, мы приглашаем гостей. Не я одна выбираю. Сейчас «Спорттаймер» принадлежит спортивному отделу, и мы коллегиально с моим начальником Сергеем Тулуповым совещаемся. Я прислушиваюсь к нему, он прислушивается ко мне. Молодых подтягиваем, спрашиваем их мнение. Вот так и выбирается. Бывало ли такое, что люди по политическим причинам отказывались приходить? Юлия Силипицкая:

Нет. У меня – никогда.