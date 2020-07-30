Молочку лучше держать на верхней полке. Как правильно хранить продукты в холодильнике

Все еще храните молоко в дверце холодильника? Там же плюс 12. Все быстрее портится. Молочку лучше держать на верхней полке, там плюс 8.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

В боковых полках лучше всего хранить соусы и бакалею, а в специальных отсеках масло и яйца.

Средние отсеки, где плюс пять, для продуктов в упаковке. Готовые блюда лучше хранить в закрытой таре. Так они не теряют вкус и дольше остаются свежими, а запахи не смешиваются. Вероника Кудринецкая:

Внизу плюс 2, здесь самое место для полуфабрикатов. Можно размораживать рыбу и мясо.

Но помним: сырое отдельно от готового. Температура на полках холодильника зависит от того, какая у вас модель рефрижератора: чем ближе к морозилке, тем холоднее. Поэтому в двухкамерных холодильниках самая низкая температура на нижней полке, а в однокамерных – на верхней. Вероника Кудринецкая:

Овощи и фрукты должны быть в выдвижных ящиках – это соблюдает большинство, однако грибы и чеснок с другими плодами – табу. Также категорически запрещено хранить в холодильнике бананы, картофель и лук.

Вероника Кудринецкая:

Вытащите из холодильника консервацию. Большинство «закруток» неприхотливы к температурному режиму. Банки – тяжелые, а когда полки нагружены – в холодильнике нарушается циркуляция воздуха. Банки с соленьями и вареньями будут отлично себя чувствовать на лоджии, антресолях и кладовках, если они есть в городской квартире. Но после вскрытия – обязательно в холодильник. При этом, если при стерилизации использовалась жестяная крышка, ее следует заменить на капроновую. Учтите, важно не сливать рассол, масло или полностью убирать жир, так как именно они позволяют сохранять продукт дольше. Без этих компонентов, еда даже при минусе будет обветриваться и портиться быстрее.