Прямой эфир

Молочку лучше держать на верхней полке. Как правильно хранить продукты в холодильнике

30 июля 2020 10:01
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Все еще храните молоко в дверце холодильника? Там же плюс 12. Все быстрее портится. Молочку лучше держать на верхней полке, там плюс 8.

Молочку лучше держать на верхней полке. Как правильно хранить продукты в холодильнике-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
В боковых полках лучше всего хранить соусы и бакалею, а в специальных отсеках масло и яйца.

Молочку лучше держать на верхней полке. Как правильно хранить продукты в холодильнике-4

Средние отсеки, где плюс пять, для продуктов в упаковке. Готовые блюда лучше хранить в закрытой таре. Так они не теряют вкус и дольше остаются свежими, а запахи не смешиваются.

Вероника Кудринецкая:
Внизу плюс 2, здесь самое место для полуфабрикатов. Можно размораживать рыбу и мясо.

Молочку лучше держать на верхней полке. Как правильно хранить продукты в холодильнике-7

Но помним: сырое отдельно от готового. Температура на полках холодильника зависит от того, какая у вас модель рефрижератора: чем ближе к морозилке, тем холоднее. Поэтому в двухкамерных холодильниках самая низкая температура на нижней полке, а в однокамерных – на верхней.

Вероника Кудринецкая:
Овощи и фрукты должны быть в выдвижных ящиках – это соблюдает большинство, однако грибы и чеснок с другими плодами – табу. 

Также категорически запрещено хранить в холодильнике бананы, картофель и лук. 

Молочку лучше держать на верхней полке. Как правильно хранить продукты в холодильнике-10

Вероника Кудринецкая:
Вытащите из холодильника консервацию. Большинство «закруток» неприхотливы к температурному режиму. Банки – тяжелые, а когда полки нагружены – в холодильнике нарушается циркуляция воздуха.

Банки с соленьями и вареньями будут отлично себя чувствовать на лоджии, антресолях и кладовках, если они есть в городской квартире. Но после вскрытия – обязательно в холодильник. При этом, если при стерилизации использовалась жестяная крышка, ее следует заменить на капроновую. Учтите, важно не сливать рассол, масло или полностью убирать жир, так как именно они позволяют сохранять продукт дольше. Без этих компонентов, еда даже при минусе будет обветриваться и портиться быстрее.

Молочку лучше держать на верхней полке. Как правильно хранить продукты в холодильнике-13

Если вы хотите, чтобы продукты оставались свежими максимально долго, следите за чистотой в холодильнике. Периодическое размораживание, протирание полок и стенок. Даже если ваша техника оснащена функцией ноу фрост, этими правилами пренебрегать нельзя.

А вот еще парочка полезных лайфхаков: помидоры лучше хранить на воздухе. Огурцы и баклажаны тоже не любят холод. Острые соусы в холоде теряют свои вкусовые качества, так что им место в шкафу. Растительное масло можно поставить в холодильник, но только в дверцу.

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