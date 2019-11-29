Это вы себя странными считаете? Рассказываем о причудах 13 всемирно известных людей
Наверное, каждый человек нередко слышит в свой адрес, что он странный. Или ему говорят, что он не такой, как все. Конечно, вряд ли кто-нибудь скажет кому-нибудь, что он совершенно среднестатистический, нормальный человек без каких-либо странностей. И ведь не поймёшь – оскорбление или комплимент?
Странные люди окружают нас всегда и везде, но мы мало что о них знаем. А как насчёт знаменитостей? У них тоже есть свои странности. Мы решили кратко рассказать о причудливых занятиях или необычных предпочтениях всемирно известных личностей.
Насколько вы эрудированы? Попробуйте ответить на 13 каверзных вопросов
Иван Крылов
Один из самых популярных баснописцев обожал смотреть на пожары. По слухам, не пропускал ни один в своём городе.
Людвиг Ван Бетховен
Композитор требовал, чтобы кофе ему варили из 64 зёрен. И ни зерном больше или меньше.
Пифагор
Древнегреческий философ не любил бобы. Он не только не ел их, но даже не прикасался. И своим ученикам запрещал.
Антон Чехов
Классик мировой литературы обожал псевдонимы, придумал их не менее 50. Также любил давать людям прозвища, за что некоторые испытывали к писателю антипатию.
Оноре де Бальзак
Одному из основоположников реализма в европейской литературе требовалось до 50 порций кофе без молока и сахара в сутки. Когда этот напиток перестал бодрить, романист начал жевать кофейные зёрна.
Чарльз Диккенс
Был зациклен на своей причёске. Ходят слухи, что писатель поправлял свои пряди до тысячи раз в день, правда, неизвестно, кто посчитал. Работать Диккенс предпочитал в окружении зеркал, чтобы всегда можно было посмотреть на самого себя.
Никола Тесла
Отец электричества и обладатель впечатляющего количества причуд. Боялся микробов и так часто мыл руки, что требовал в отелях до 18 полотенец в день. Ненавидел женские серёжки. Считал количество съеденной пищи и объём выпитой жидкости. По сто раз поджимал пальцы ног, чтобы стимулировать работу мозга. Будучи увлечённым работой, спал по 2 часа в сутки, лишь завершив проект, мог позволить себе долгий сон. И так далее.
Архип Куинджи
Художник обожал птиц. Много времени сидел на крыше и разговаривал с пернатыми. Каждый день покупал для них овёс и французские булки. Нередко оказывал травмированным птицам медпомощь.
Генри Форд
Промышленник и изобретатель любил утром съесть бутерброд с травой, которая росла в саду. А на ужин мог быть салат, в который также добавлялась трава.
Трумен Капоте
Отказывался лететь самолётом, если на борту находились две монахини. Остаётся открытым вопрос: только при наличии двух монахинь или двух и более?
Марк Твен
Сэмюэл Клеменс не мыслил своей жизни без курения. В день он мог выкурить до сорока сигар. По слухам, в кабинете Твена стоял настолько густой табачный дым, что в нём было трудно увидеть писателя.
Ги де Мопассан
Новеллист так ненавидел Эйфелеву башню, что обедал в ресторане, который именно в достопримечательности и располагался. Мопассан аргументировал свой выбор тем, что это было единственное место в Париже, откуда башню не видно.
Дмитрий Менделеев
Великий учёный мастерски изготавливал чемоданы. Его изделия весьма ценились, поэтому Менделеев мог выгодно их продавать. Своё хобби Дмитрий Иванович любил настолько сильно, что после потери остроты зрения в силу возраста продолжал мастерить чемоданы на ощупь.
Кстати, несколько месяцев назад мы показывали известных персон прошлых веков в их непривычном облике.
Попытаться угадать, кто изображён на фотографиях, можно здесь.