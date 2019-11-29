Это вы себя странными считаете? Рассказываем о причудах 13 всемирно известных людей

Наверное, каждый человек нередко слышит в свой адрес, что он странный. Или ему говорят, что он не такой, как все. Конечно, вряд ли кто-нибудь скажет кому-нибудь, что он совершенно среднестатистический, нормальный человек без каких-либо странностей. И ведь не поймёшь – оскорбление или комплимент?

Странные люди окружают нас всегда и везде, но мы мало что о них знаем. А как насчёт знаменитостей? У них тоже есть свои странности. Мы решили кратко рассказать о причудливых занятиях или необычных предпочтениях всемирно известных личностей.

Насколько вы эрудированы? Попробуйте ответить на 13 каверзных вопросов

Иван Крылов

Один из самых популярных баснописцев обожал смотреть на пожары. По слухам, не пропускал ни один в своём городе.

Людвиг Ван Бетховен

Композитор требовал, чтобы кофе ему варили из 64 зёрен. И ни зерном больше или меньше.

Пифагор

Древнегреческий философ не любил бобы. Он не только не ел их, но даже не прикасался. И своим ученикам запрещал.