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Ученые расшифровали петушиный звук «кукареку»

24 июля 2018 11:30
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Новости Японии. Ученые из Нагойского университета в Японии решили выяснить, чем вызвано петушиное «кукареку» по утрам.  

Как сообщает научное издание Current Biology, в ходе эксперимента ученые поместили птиц в затемненные места. Освещение несколько суток не менялось, поэтому петухи все время пребывали в сумерках. Несмотря на отсутствие света птицы кукарекали каждый день в те часы, когда на улице рассветало.  

Отсутствие ночи также никак не повлияло на поведение петухов. Это подтверждает тот факт, что процесс кукарекания зависит от внутренних биологических часов птиц.  

В прошлом году американские ученые доказали существование драконов, хоббитов и циклопов.  

Всего специалисты доказали, что на Земле жили 10 сказочных существ (читать далее).  

# Ученые # калейдоскоп

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