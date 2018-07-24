Ученые расшифровали петушиный звук «кукареку»

Новости Японии. Ученые из Нагойского университета в Японии решили выяснить, чем вызвано петушиное «кукареку» по утрам.

Как сообщает научное издание Current Biology, в ходе эксперимента ученые поместили птиц в затемненные места. Освещение несколько суток не менялось, поэтому петухи все время пребывали в сумерках. Несмотря на отсутствие света птицы кукарекали каждый день в те часы, когда на улице рассветало.

Отсутствие ночи также никак не повлияло на поведение петухов. Это подтверждает тот факт, что процесс кукарекания зависит от внутренних биологических часов птиц.

В прошлом году американские ученые доказали существование драконов, хоббитов и циклопов.