Прямой эфир

Сплавиться на байдарках и покататься на лошадях. Что ещё интересного можно сделать в усадьбах в Глубокском районе

30 июля 2020 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Анастасия Макеева, корреспондент:
Белорусы все чаще и чаще вместо заморских курортов выбирают родную Синеокую. Сегодня мы откроем уникальный Велесов путь.

Сплавиться на байдарках и покататься на лошадях. Что ещё интересного можно сделать в усадьбах в Глубокском районе-1

История такова. Несколько агроусадеб-соседей решили объединиться в туристический кластер, дабы раскрыть всю палитру отдыха по-белорусски. Маршрут начинается в самом центре Европы. Да-да, в 2000-м году ученые установили, что та самая геодезическая точка находится в деревне Ивесь. В честь события представили разных стран высадили каштановую аллею. Говорят, что это место, как магнит, притягивает удачу, так что прогуляйтесь здесь разок-другой и отправляйтесь на байдарки.

Сплавиться на байдарках и покататься на лошадях. Что ещё интересного можно сделать в усадьбах в Глубокском районе-4

Олег Гайдар, хозяин агроусадьбы:
Это озеро называется Ивесь, вообще в нашем сельсовете 25 озер, в том числе самое глубокое в Беларуси – озеро Долгое.

Сплавляться меж зеленых боров и бобровых плотин одно удовольствие. Причем в последнее время белорусы выбирают 1-2 дня с палатками, чтобы напитаться чистейшим воздухом и набраться сил. С последним поможет и традиционная кухня. Меню в наших усадьбах с каждым годом все эксклюзивнее. Хозяин, Олег Гайдар, знатный охотник и рыболов. На его столе всегда деликатесная лосятина, грибные супы и золотистая рыбка.

Сплавиться на байдарках и покататься на лошадях. Что ещё интересного можно сделать в усадьбах в Глубокском районе-7

Олег Гайдар:
Это мед лесной. Здесь собрано из черники и лесной малины, очень вкусный и полезный. Это мое хобби. Для себя и отдыхающих хватает вполне.

Сплавиться на байдарках и покататься на лошадях. Что ещё интересного можно сделать в усадьбах в Глубокском районе-10

Подкрепились и можно оседлать лошадь. Пару километров и перед вами настоящий табун живых эмоций.

Сплавиться на байдарках и покататься на лошадях. Что ещё интересного можно сделать в усадьбах в Глубокском районе-13

Профессиональный путь Якова Серафимовича начался с Ратомки. Со временем большой спорт остался страницей в биографии, а шумную столицу сменил умиротворенный хутор. Всей семьей развивают конный туризм. Дочь дает уроки для начинающих, папа помогает взять новую планку профессионалам.

Яков Серафимович, хозяин агроусадьбы:
На данный момент у нас 35 лошадей,  все члены семьи. Каждого жеребенка ждешь 11 месяцев, принимаешь его в руки, смазываешь пуповину, и он растет уже как твой, как кровный, как родной. Они все помогают людям в первую очередь избавиться от многих комплексов.

Сплавиться на байдарках и покататься на лошадях. Что ещё интересного можно сделать в усадьбах в Глубокском районе-16

Лесная сказка да и только! По другую сторону Ивеси плывут дома-корабли и кажется, что вот-вот из деревянных домиков выйдут Берендеи. А ведь когда-то здесь была скромная дача Александра Цвирко, на которую он приезжал порыбачить на выходные.

Сплавиться на байдарках и покататься на лошадях. Что ещё интересного можно сделать в усадьбах в Глубокском районе-19

Александр Цвирко, хозяин агроусадьбы:
У нас тема – дохристианский период Полоцкого княжества, кривичи-полочане. Мы на таком островке находимся. Три озера: озеро Белое, из него выходят два ручья, и они огибают наш островок, переходя в Озерко и в озеро Ивесь.  

Сплавиться на байдарках и покататься на лошадях. Что ещё интересного можно сделать в усадьбах в Глубокском районе-22

Ради туристов хозяин даже сдал экзамен на управление плавсредствами. Теперь на своем «Сварожиче» возит гостей на заповедный остров с анимационной программой. Все это с удивительными рассказами, самоваром и свежей выпечкой.

Елена Климарева, хозяйка агроусадьбы:
В теплице у меня 21 сорт помидоров. Тут вот растут черненькие, есть томаты черри. Растут помидоры до декабря. Выращиваю свое экологически чистое. Гости могут ходить, самостоятельно все это рвать, но к помидорам не допускаю. Это все-таки моя территория.

Сплавиться на байдарках и покататься на лошадях. Что ещё интересного можно сделать в усадьбах в Глубокском районе-25

Через огороды с клубникой и даже персиками прямой выход к веселой деревне. Так хозяева прозвали свой чудо-зоопарк. У каждого свой домик и своя компания. Рай для детворы.

Сплавиться на байдарках и покататься на лошадях. Что ещё интересного можно сделать в усадьбах в Глубокском районе-28

Начиналось все стандартно. Куры, кролики, овечки, козы. Пока не пошла волна закрытия контактных зоопарков. И люди стали отдавать экзотику в добрые руки.

Александр Цвирко:
Из Нижнего Новгорода к нам приехали две носухи, потом попалась лиса-чернобурка, взяли ей пару со зверофермы мальчика, у них уже лисята родились в этом году. Не знаю, что с ними делать.

Сплавиться на байдарках и покататься на лошадях. Что ещё интересного можно сделать в усадьбах в Глубокском районе-31

Плюс там есть аист, у которого повреждено крыло. Он летать не может, уже несколько лет в Беларуси живет.

Сплавиться на байдарках и покататься на лошадях. Что ещё интересного можно сделать в усадьбах в Глубокском районе-34

Одним словом, каждый наедине с природой найдет свой диалог.

Яков Серафимович:
Каждый хозяин усадьбы должен быть немножко художником своего дела.

Олег Гайдар:
Сейчас очень многие повернулись к родной стране, к родной деревне. И всем очень нравится. 

# Год малой родины # калейдоскоп # Анастасия Макеева # Фотофакт # Места отдыха

Другие новости рубрики

Все новости
Молочку лучше держать на верхней полке. Как правильно хранить продукты в холодильнике
30 июля 2020 10:01

Молочку лучше держать на верхней полке. Как правильно хранить продукты в холодильнике

Ростом в три человека. Вот как выглядит самый высокий в мире жираф
30 июля 2020 09:42

Ростом в три человека. Вот как выглядит самый высокий в мире жираф

«Лестничная площадка походит на арт-объект». Показываем креативные подъезды Минска
30 июля 2020 08:46

«Лестничная площадка походит на арт-объект». Показываем креативные подъезды Минска