Сплавиться на байдарках и покататься на лошадях. Что ещё интересного можно сделать в усадьбах в Глубокском районе

Анастасия Макеева, корреспондент:

Белорусы все чаще и чаще вместо заморских курортов выбирают родную Синеокую. Сегодня мы откроем уникальный Велесов путь.

История такова. Несколько агроусадеб-соседей решили объединиться в туристический кластер, дабы раскрыть всю палитру отдыха по-белорусски. Маршрут начинается в самом центре Европы. Да-да, в 2000-м году ученые установили, что та самая геодезическая точка находится в деревне Ивесь. В честь события представили разных стран высадили каштановую аллею. Говорят, что это место, как магнит, притягивает удачу, так что прогуляйтесь здесь разок-другой и отправляйтесь на байдарки.

Олег Гайдар, хозяин агроусадьбы:

Это озеро называется Ивесь, вообще в нашем сельсовете 25 озер, в том числе самое глубокое в Беларуси – озеро Долгое. Сплавляться меж зеленых боров и бобровых плотин одно удовольствие. Причем в последнее время белорусы выбирают 1-2 дня с палатками, чтобы напитаться чистейшим воздухом и набраться сил. С последним поможет и традиционная кухня. Меню в наших усадьбах с каждым годом все эксклюзивнее. Хозяин, Олег Гайдар, знатный охотник и рыболов. На его столе всегда деликатесная лосятина, грибные супы и золотистая рыбка.

Олег Гайдар:

Это мед лесной. Здесь собрано из черники и лесной малины, очень вкусный и полезный. Это мое хобби. Для себя и отдыхающих хватает вполне.

Подкрепились и можно оседлать лошадь. Пару километров и перед вами настоящий табун живых эмоций.

Профессиональный путь Якова Серафимовича начался с Ратомки. Со временем большой спорт остался страницей в биографии, а шумную столицу сменил умиротворенный хутор. Всей семьей развивают конный туризм. Дочь дает уроки для начинающих, папа помогает взять новую планку профессионалам. Яков Серафимович, хозяин агроусадьбы:

На данный момент у нас 35 лошадей, все члены семьи. Каждого жеребенка ждешь 11 месяцев, принимаешь его в руки, смазываешь пуповину, и он растет уже как твой, как кровный, как родной. Они все помогают людям в первую очередь избавиться от многих комплексов.

Лесная сказка да и только! По другую сторону Ивеси плывут дома-корабли и кажется, что вот-вот из деревянных домиков выйдут Берендеи. А ведь когда-то здесь была скромная дача Александра Цвирко, на которую он приезжал порыбачить на выходные.

Александр Цвирко, хозяин агроусадьбы:

У нас тема – дохристианский период Полоцкого княжества, кривичи-полочане. Мы на таком островке находимся. Три озера: озеро Белое, из него выходят два ручья, и они огибают наш островок, переходя в Озерко и в озеро Ивесь.

Ради туристов хозяин даже сдал экзамен на управление плавсредствами. Теперь на своем «Сварожиче» возит гостей на заповедный остров с анимационной программой. Все это с удивительными рассказами, самоваром и свежей выпечкой. Елена Климарева, хозяйка агроусадьбы:

В теплице у меня 21 сорт помидоров. Тут вот растут черненькие, есть томаты черри. Растут помидоры до декабря. Выращиваю свое экологически чистое. Гости могут ходить, самостоятельно все это рвать, но к помидорам не допускаю. Это все-таки моя территория.

Через огороды с клубникой и даже персиками прямой выход к веселой деревне. Так хозяева прозвали свой чудо-зоопарк. У каждого свой домик и своя компания. Рай для детворы.

Начиналось все стандартно. Куры, кролики, овечки, козы. Пока не пошла волна закрытия контактных зоопарков. И люди стали отдавать экзотику в добрые руки. Александр Цвирко:

Из Нижнего Новгорода к нам приехали две носухи, потом попалась лиса-чернобурка, взяли ей пару со зверофермы мальчика, у них уже лисята родились в этом году. Не знаю, что с ними делать.

Плюс там есть аист, у которого повреждено крыло. Он летать не может, уже несколько лет в Беларуси живет.