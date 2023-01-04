Женщина 12 лет обманывала подругу, выдавая себя за мужчину

Китайская полиция раскрыла одну из самых странных афер в интернете. Женщина притворялась мужчиной в социальных сетях и долгое время обманывала свою подругу.
Китайская полиция раскрыла одну из самых странных афер в интернете. Женщина притворялась мужчиной в социальных сетях и долгое время обманывала свою подругу.
Фото: Pixabay
Этот обман длился целых 12 лет, сообщает Oddity Central. Женщина по фамилии Ю в социальных сетях выдавала себя за известного ведущего теленовостей. Жертва, госпожа Ли, верила, поэтому перечисляла некие суммы денег по просьбе знакомого. За все годы она перевела «тайному поклоннику» около 300 тысяч долларов. Оказалось, что женщины дружили еще в молодости.
Фото: Oddity Central
Ю хотела отомстить Ли за то, что ее мать сказала, что ей будет сложно найти мужа, так как она не очень красива. 12 лет назад Ю специально похвасталась матери Ли, что дружит с известным ведущим, который ищет жену. Женщина сразу попросила, чтобы Ю свела этого мужчину и ее дочь. Так и началась эта история.
Фото: Pixabay
Мстительница создала профиль ведущего в соцсетях и написала своей жертве. Ю как никто другой знала подругу, поэтому ей не составило труда найти общий язык, выдавая себя за мужчину. Единственная сложность была в том, чтобы роман оставался виртуальным. Каждый раз, когда Ли просила своего партнера о встрече, находился предлог, чтобы отказаться. Он был слишком занят, уезжал по делам, болел, но продолжал очаровывать незнакомку. Видимо, этого было достаточно, чтобы продолжать общение.
Фото: Pixabay
Изначально Ю не планировала брать деньги у Ли, но к 2018 году у нее начались финансовые проблемы. Зная свою подругу, она под предлогами просила разные суммы. Та перечисляла, и не один раз. Доходило даже до того, что она манипулировала и угрожала разорвать отношения, когда Ли задавала много вопросов и не торопилась переводить деньги. За все годы виртуального романа мошенница так научилась управлять женщиной, что подруга сразу же отдавала все, что у нее было. В итоге жертва потратила все сбережения и залезла в долги.
Фото: Oddity Central
После этого сама Ли почувствовала что-то неладное. Тогда она пришла к своей подруге Ю и попросила помочь встретиться с ее другом. Мошенница всячески пыталась отговорить приятельницу, но не смогла – пришлось во всем сознаться.
Ли сразу же обратилась в полицию – Ю арестовали. Расследование по этому делу еще не завершено. В нем много неувязок и странностей. Например, непонятно, как можно отправить столько денег тому, кого ты даже никогда не видела или думать, что у тебя 12 лет отношения в Сети.
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