4 января – Всемирный день гипноза. Вот чем ещё известна эта дата

Всемирный день азбуки Брайля

4 января – Всемирный день азбуки Брайля. В этот день появился на свет известный французский тифлопедагог Луи Брайль, который создал для незрячих людей особый рельефно-точечный шрифт. Шрифт, изобретенный Брайлем, оказался очень удобен, несмотря на то, что первая его оценка врачами была негативной. Изобретение получило широкое распространение по всему миру, оно используется в тифлопедагогике и в настоящее время. Обеспечение равенства в правах играет для людей с ограниченными возможностями огромную роль, и азбука Брайля в этом направлении стала одним из важнейших инструментов, позволяющих реализовывать людям право на общение, преодолевать социальные барьеры на пути к развитию, а также доступ к произведениям мировой культуры и научным знаниям. День рождения Исаака Ньютона

4 января – особая дата в научном обществе. Каждый год в это время отмечается день выдающегося ученого XVII века, личности, сделавшей множество открытий в разных областях. Именно в этот день в 1642 году появился на свет Исаак Ньютон — британский математик, физик, механик и астроном, автор классической физики, президент Английского королевского общества, один из основателей современной механики, сформулировавший различные теории. Кстати, интересно, что рассказ о падающем с дерева яблоке, которое навело Ньютона на размышления о свободном падении тел, считается правдивым. Им был открыт Закон всемирного тяготения, рассчитано движение планет вокруг Солнца, приливы в океанах. Кроме того, Ньютон стал основоположником в акустической области и физической оптике. И по сей день мировые ученые используют законы, теоремы и формулы, открытые Ньютоном.

4 января 1908 года в Мариинском театре Петербурга был дан благотворительный концерт. На концерте яркой звездой русского балета Анной Павловой была впервые исполнена хореографическая миниатюра «Умирающий лебедь». Миниатюру поставил Михаил Фокин на музыку французского композитора Камиля Сен-Санса. Поэтический образ, представленный Павловой и Фокиным, стал шедевром и символом русского балета. «Умирающий лебедь» впоследствии стал коронным номером и для Майи Плисецкой. Если бы точно было известно, сколько раз она его исполнила, это число наверняка попало бы в Книгу рекордов Гиннесса. Всемирный день гипноза