Тёмные игрушки и чёрные платья. Вот как известная телеведущая растит дочку готом

Говорят, что маленькая девочка должны быть похожей на принцессу, поэтому наряды ей покупают соответствующие, украшают детскую комнату в розовых тонах и всячески пытаются показать, что она очень хрупкое создание.

Но не всем родителям по вкусу такой подход. Например, героиня следующего видео решила с самого детства растить ребенка готом, что вызвало шквал негодовании.