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Тёмные игрушки и чёрные платья. Вот как известная телеведущая растит дочку готом

04 января 2023 14:39
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Говорят, что маленькая девочка должны быть похожей на принцессу, поэтому наряды ей покупают соответствующие, украшают детскую комнату в розовых тонах и всячески пытаются показать, что она очень хрупкое создание.

Но не всем родителям по вкусу такой подход. Например, героиня следующего видео решила с самого детства растить ребенка готом, что вызвало шквал негодовании.

Тёмные игрушки и чёрные платья. Вот как известная телеведущая растит дочку готом -1

В своем TikTok телеведущая и блогерша Реби Харди делится видео с маленькой дочкой, которую воспитывает в любви и заботе. Но есть один нюанс: кроху растят, окружая готической атрибутикой. Женщина обустроила комнату в темных тонах, гардероб у юной леди тоже состоит в основном из черных вещей. Игрушки здесь не ярче.

Тёмные игрушки и чёрные платья. Вот как известная телеведущая растит дочку готом -4

Это не первый ребенок женщины, однако именно эта девочка-гот стала известной, о других же детях Реби особо не распространяет информацию.

Кстати, недавно мы писали, как женщина красила сыну всю еду в синий цвет. Зачем? Ответ можете узнать здесь.

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# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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