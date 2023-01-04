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На улицах ледяные дворцы. Как города Канады превратились в кадры «Холодного сердца»

04 января 2023 14:49
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Зимой многим хочется волшебства и сказочности. Что же, остерегайтесь своих желаний. Для жителей Канады такая мечта воплотилась в явь, но вряд ли все этим довольны. Ведь буквально весь регион стал покрыт толстым слоем льда.

На улицах ледяные дворцы. Как города Канады превратились в кадры «Холодного сердца»-1

Фото: CTV News Toronto/Beth Macdonell

Местный житель поделился такой историей в издании CTV Toronto News. Сначала канадцев настиг сильный шторм: «Волны поднимались до четырёх метров в высоту. Всё было в воде: дома, машины, улицы».

Из-за этого восточные регионы просто остались без электричества. Для некоторых было даже опасно выходить на улицы. Но на этом испытания для людей не закончились. Позже все покрылось льдом. Местные жители уже гадают, в какую сумму обойдётся реабилитация после случившегося.

На улицах ледяные дворцы. Как города Канады превратились в кадры «Холодного сердца»-4

Фото: instagram.com/jenspike1

«Мы живём здесь достаточно долго. Никогда не видели такую погоду. Когда вода начнёт таять, многие дома будут повреждены. Мы не знаем, во сколько это нам выйдет», – поделился житель одного ледяного города.

На улицах ледяные дворцы. Как города Канады превратились в кадры «Холодного сердца»-7

Фото: instagram.com/jenspike1

Но некоторые во всем стараются искать плюсы. Например, такой пейзаж стал главной локацией для зимних фотосессий. Канадцы активно выкладывают в Сеть свои фотографии, подписывая, что теперь они побывали в мире мультфильма «Холодное сердце».

Кстати, это не первый такой случай. Оказывается, такое уже было в США в 2019 году. Подробности здесь.

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# Погода # калейдоскоп # Фотофакт

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