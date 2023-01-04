На улицах ледяные дворцы. Как города Канады превратились в кадры «Холодного сердца»

Зимой многим хочется волшебства и сказочности. Что же, остерегайтесь своих желаний. Для жителей Канады такая мечта воплотилась в явь, но вряд ли все этим довольны. Ведь буквально весь регион стал покрыт толстым слоем льда.

Местный житель поделился такой историей в издании CTV Toronto News. Сначала канадцев настиг сильный шторм: «Волны поднимались до четырёх метров в высоту. Всё было в воде: дома, машины, улицы».

Из-за этого восточные регионы просто остались без электричества. Для некоторых было даже опасно выходить на улицы. Но на этом испытания для людей не закончились. Позже все покрылось льдом. Местные жители уже гадают, в какую сумму обойдётся реабилитация после случившегося.