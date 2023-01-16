Семья 40 лет живёт в центре кольцевой развязки и не собирается переезжать

В 1960 году супруги переехали в новый дом. В то время это был обычный район Уэльса. Спустя 20 лет жизни местные власти сообщили, что их участок стоит на месте, где планируется стройка кольцевой развязки, пишет Oddity Central. Пара отказалась переезжать – и уже 40 лет живет в центре круговой дороги. С высоты, это выглядит забавно.

Семья 40 лет живет в центре дорожной развязки после того, как отказалась переезжать из-за стройки дороги.

Люди часто спрашивают у семьи, как они добираются до своего дома, так как въезд во двор расположен прямо посреди кольцевой развязки. Но хозяева уверяют, что за все время не было ни одного ДТП, которое произошло бы из-за их въезда. Люди также интересуются, не шумно ли живется, когда за окном столько машин. Они отвечают, что жить у кольца так же, как и у обычной дороги. В доме двойное остекление, поэтому шум не беспокоит. Да и дорога бывает загруженной только в часы пик.

Одна из самых больших проблем жизни посреди кольцевой развязки – доставка посылок. Дом имеет тот же адрес, что и окружающие здания, поэтому водителям службы доставки нужно время, чтобы понять, что дом находится прямо в центре кольца. Мужчина рассказал, что всегда дает курьерам пояснение, что они находятся не на кольцевой развязке, а в ней. Это звучит сомнительно, говорит мужчина, но только пока человек не доберется на место.

Супруги не планируют переезжать. Они уже так долго живут в своем доме, что считают его уникальным, и им это нравится.

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