Мужчина уволился с работы и переехал жить в палатку, чтобы сэкономить на аренде квартиры

Мужчина 200 дней живет в палатке на заброшенной автостоянке и не собирается съезжать или улучшать условия существования.

Фото: Li Shu/qq.com

В конце 2018 года 29-летний мужчина уволился с работы на своей родине в Китае. И понял, что, если не будет никакого дохода, его сбережения быстро закончатся. Поэтому принял решение сократить расходы до 1,5 доллара в день, пишет Oddity Central. С таким количеством денег, естественно, невозможно оплачивать съемное жилье.

Фото: Li Shu/qq.com

Поэтому молодой человек продал часть своего имущества и решил продолжить спокойный образ жизни, переехав на заброшенную стоянку для машин. Теперь самая большая ценность в его жизни – палатка. Он питается дешевой лапшой, иногда использует плиту, чтобы приготовить картофельно-яичные оладьи или хого [китайское рагу – прим. ред.].