Мужчина уволился с работы и переехал жить в палатку, чтобы сэкономить на аренде квартиры

Мужчина 200 дней живет в палатке на заброшенной автостоянке и не собирается съезжать или улучшать условия существования.
Мужчина 200 дней живет в палатке на заброшенной автостоянке и не собирается съезжать или улучшать условия существования.
Фото: Li Shu/qq.com
В конце 2018 года 29-летний мужчина уволился с работы на своей родине в Китае. И понял, что, если не будет никакого дохода, его сбережения быстро закончатся. Поэтому принял решение сократить расходы до 1,5 доллара в день, пишет Oddity Central. С таким количеством денег, естественно, невозможно оплачивать съемное жилье.
Фото: Li Shu/qq.com
Поэтому молодой человек продал часть своего имущества и решил продолжить спокойный образ жизни, переехав на заброшенную стоянку для машин. Теперь самая большая ценность в его жизни – палатка. Он питается дешевой лапшой, иногда использует плиту, чтобы приготовить картофельно-яичные оладьи или хого [китайское рагу – прим. ред.].
Фото: Pixabay
Несмотря на все трудности, парень доволен своей жизнью, ведь это был его осознанный выбор. Мужчина рассказал, что на самом деле он в силах найти работу. Его друзья даже хотели одолжить денег, но бездомный не хочет ничего менять. Ему нравится простой, скромный и расслабленный образ жизни.
Читайте также:
Научился краситься и делает макияж на камеру. Дедушка стал бьюти-блогером, чтобы спасти жизнь внуку
Названы продукты, которые вредны для нашего здоровья. Скорее всего, вы едите их каждый день
Студент съел инсталляцию из банана и скотча стоимостью 120 тысяч долларов, потому что проголодался