Мужчине удалось выйти из тюрьмы, выдав себя за сокамерника

В одной из тюрем Вашингтона заключенному удалось выйти из тюрьмы в неположенный срок. Мужчина выдал себя за другого человека, которого должны были выпустить в тот день.

Сбежавший находился в тюрьме по обвинению за хранение наркотиков. В день побега утром он проснулся от того, что охранник звал спящего сокамерника. Но мужчина решил выдать себя за него и вернуться на свободу. Его попытка увенчалась успехом. Мужчину не только освободили, но и отдали вещи сокамерника, пишет Oddity Central. Он также подписал все документы, подделав имя.

Охранники поняли, что произошло, только после того, как человек, которого должны были освободить, стал спрашивать, когда его отпустят. История кажется нереальной, но сотрудники тюрьмы утверждают, что оба мужчины одинакового телосложения и чем-то похожи.

После выхода на свободу сбежавшего снова задержали. Теперь ему предъявлено еще несколько обвинений, в том числе за побег, выдачу себя за другое лицо, подделку документов и кражу.

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