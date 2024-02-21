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Клиент оставил сотрудникам ресторана 10 тысяч долларов в качестве чаевых

21 февраля 2024 11:50
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Сотрудники ресторана в штате Мичиган в США рассказали, что гость оставил слишком большую сумму чаевых.

Клиент оставил сотрудникам ресторана 10 тысяч долларов в качестве чаевых-1


Фото: Рixabay

Обычно клиенты оставляют 10-25% от суммы счета в качестве чаевых. Но бывают и исключения. Как, например, этот гость, который пообедал на сумму 32,43 доллара, а вот размером чаевых удивил не только официанта, пишет LADbible. К сумме счета мужчина добавил 10 тысяч долларов.

Клиент оставил сотрудникам ресторана 10 тысяч долларов в качестве чаевых-4


Фото: Instagram/@masonjarcafe

Никто из персонала никогда не сталкивался с такими ситуациями, поэтому им было интересно узнать, в чем причина щедрости гостя. На самом деле, она оказалась печальной – мужчина приехал в город на похороны своего друга и в память о нем решил сделать доброе дело. К слову, сотрудники ресторана разделили между собой сумму чаевых.

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# Ресторан # калейдоскоп

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