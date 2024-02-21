Специалисты советуют добавить три известные специи в рацион, чтобы не заработать артрит

Медики утверждают, что есть три специи, употребляя которые, можно снизить риск возникновения болей в суставах в дальнейшей жизни.

При артрите суставы могут воспаляться, а эти специи блокируют воспалительные процессы в организме, пишет The Mirror. Первая специя – чеснок. Он помогает предотвратить повреждение хряща при артрите. Специалисты рекомендуют добавлять в блюда свежий чеснок, так как сухой может содержать добавки.

Куркума оказывает противовоспалительный эффект, который уменьшает боль и отек в суставах. Лучше всего куркума усваивается в комбинации с черным перцем.

Имбирь помогает уменьшить симптомы остеоартрита. Эту специю также лучше использовать в свежем виде. Например, добавить немного свежего корня имбиря при заварке чая.

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