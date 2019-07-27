Жаклин Кеннеди, или просто Джеки. Как жила икона стиля и первая леди США

28 июля 2019 года Жаклин Кеннеди могло исполниться 90 лет. Она вошла в историю как Джеки – первая леди США, икона стиля и народная любимица. Про эту женщину писали книги и снимали кино. Измены мужа, тяжелая депрессия и наследие американской королевы – в нашем материале.

Фото: instagram.com/history.sv

Жаклин Бувье родилась в 1929 году в пригороде Нью-Йорка. Она была старшим ребенком в семье. С раннего детства девочка увлеклась скачками. Верховая езда осталась страстью Жаклин на всю жизнь. Она училась в лучших школах Америки, получила диплом Бакалавра искусств и путешествовала по Европе вместе с младшей сестрой Кэролайн Ли. Джеки привыкла жить в роскоши, ведь во второй раз ее мать вышла замуж за миллионера.

Фото: instagram.com/oser.officiel

«Знаете главный секрет, стоящий за фразой «и жили они долго и счастливо», – спросила однажды Джанет Ли у своих дочек. – «Деньги и власть».

После окончания Университета Джорджа Вашингтона Жаклин некоторое время работала корреспондентом в газете The Washington Times-Herald и редактором журнала Vogue. В 1953 году она освещала коронацию Елизаветы II.

В течение трех месяцев Бувье была помолвлена с Джоном Хустедом, биржевым маклером, но в мае 1952 на одном из званых обедов Жаклин познакомили с молодым сенатором Джоном Кеннеди. Уже через год пара объявила о помолвке. Платью невесты завидовали все девушки, хотя самой Джеки оно не нравилось.

Фото: instagram.com/tres_mamas_notes

«Женщины делятся на две категории: одним нужна власть над миром, другим – над своим мужчиной, который правит миром». Будучи первой леди США, Жаклин наняла французского модельера, чтобы он разработал оригинальный гардероб для нее. После этого в народе появился «стиль Джеки». Фасоны ее одежды копировали дизайнеры со всего мира. Жаклин стала настоящей иконой стиля.

Фото: instagram.com/albinaholgova_etiquette

Красота в простоте: детали стиля Жаклин Кеннеди Жаклин Бувье и Джон Фицжеральд Кеннеди стали идеальной парой для американцев. Но в реальной жизни все было не так идеально, как на публике. Сестры Джона недолюбливали Жаклин. Она была слишком утонченной и воспитанной. Из-за плохих взаимоотношений с новой семьей, через год у Джеки случился нервный срыв.

Фото: instagram.com/besthistory_

Джек, как прозвали Джона Кеннеди в народе, был далеко не самым верным мужем. О его романе с Мерилин Монро подозревала вся страна. Измены мужа еще больше подкосили Жаклин. Но она продолжала искренне любить супруга.



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Фото: instagram.com/v_pamyaty

Первый ребенок Жаклин Кеннеди умер в результате выкидыша. Позже, в 1957 году Джеки родила мужу долгожданную дочку Кэролайн. А спустя еще три года появился на свет Джон Кеннеди-младший. Молодые родители должны были воспитывать еще одного сына, но маленький Патрик умер всего через два дня после своего рождения от синдрома дыхательных расстройств.

Фото: instagram.com/_jacquelinekennedy_

В течение нескольких лет первая леди занималась проектом по восстановлению Белого дома. Жаклин создала Комитет по изящным искусствам, который финансировал проект. В 1962 году она провела экскурсию для американских телезрителей по восстановленному зданию. За вклад в сохранение наследия страны Джеки получила премию «Эмми». «Только не называйте меня первой леди», – говорила Кеннеди. – «Это как кличка скаковой лошади».

Фото: instagram.com/bystrova.anastasiya

Переломный момент в жизни Джеки случился 22 ноября 1963 года. История убийства Джона Кеннеди известна повсеместно. После случившегося Жаклин отказывалась снимать одежду, испачканную кровью мужа. Ее розовый костюм стал символом скорби. Ли Харви Освальд. Минский след подозреваемого в убийстве Кеннеди (читать далее). «В него стреляли на моих глазах. Я вся в его крови. Что может быть ещё хуже?!»

Фото: instagram.com/foto.istoriya

После смерти мужа, Жаклин поддерживал родной брат Джона – Роберт. Никто не знает, был ли роман у Роберта и Джеки, но со временем появляется все больше слухов об их тайной связи. После смерти Джона Бобби и Джеки были очень близки. Но Роберта ждала трагичная судьба. Его застрелили так же, как и старшего брата.

Фото: instagram.com/ligue_de_defense_juive_ldj_off

В октябре 1968 года Жаклин вышла замуж во второй раз – за греческого магната Аристотеля Онассиса. Он смог полностью обеспечить жену и ее детей. Однако их брак продлился недолго. Спустя семь лет совместной жизни Онассис скончался от продолжительной болезни.

Фото: instagram.com/say___yes__

Дважды вдова, после смерти второго мужа Жаклин занялась общественной деятельностью. Она устроилась старшим редактором в американскую издательскую компанию Doubleday. Джеки выступала за восстановление здания Центрального вокзала в Нью-Йорке, а в 1980-х стала ключевой фигурой в протестах против стройки небоскреба. Высотка могла отбрасывать большие тени на Центральный парк.

Фото: instagram.com/chanelvshoke

В 1994 году Жаклин диагностировали лимфому. Практически полгода она боролась с болезнью, но в мае умерла во сне, за два месяца до своего 65-летия. Джон Кеннеди-младший о своей матери: «Моя мать умерла, окруженная её друзьями и семьей, её книгами и вещами, которые она любила».

Фото: instagram.com/theamericanmoms

Кэролайн Кеннеди, дочка Жаклин и Джона, стала писательницей. Четыре года она была послом США в Японии.



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Фото: instagram.com/kennedysera