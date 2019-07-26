Хозяин сделал дверь для своего кота. Но тот её проигнорировал и поступил как человек

Кошки – отличные компаньоны для своих хозяев. Но этих животных не всегда можно приручить.

Мужчина по имени Брайан решил облегчить жизнь своему питомцу и соорудил ему входную дверь в дом. Но сиамский кот по кличке Фило показал свое отношение к труду хозяина. Мужчина снял реакцию животного на видео.