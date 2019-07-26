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Хозяин сделал дверь для своего кота. Но тот её проигнорировал и поступил как человек

26 июля 2019 14:58
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Кошки – отличные компаньоны для своих хозяев. Но этих животных не всегда можно приручить. 

Мужчина по имени Брайан решил облегчить жизнь своему питомцу и соорудил ему входную дверь в дом. Но сиамский кот по кличке Фило показал свое отношение к труду хозяина. Мужчина снял реакцию животного на видео.  

Хозяин сделал дверь для своего кота. Но тот её проигнорировал и поступил как человек-1

Фото: facebook.com/OriginalPhiloCat  

В описании к ролику было сказано, что на установку кошачьей двери было потрачено полтора часа, а сделано это было для того, чтобы Фило мог приходить и уходить когда ему угодно.  

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В свою очередь кот не сильно оценил старания владельца. Фило полностью проигнорировал дверь, встал на задние лапы, дотянулся до ручки и открыл входную дверь. Фило зашел в дом, как человек.  

Хозяин сделал дверь для своего кота. Но тот её проигнорировал и поступил как человек-4

Видео с YouTube-канала «Philo Cat»

Осознал идею кошачьей двери питомец только через два дня.

Хозяин сделал дверь для своего кота. Но тот её проигнорировал и поступил как человек-7

Видео с YouTube-канала «Philo Cat»

Хозяин отметил, что питомец вышел через свою дверь после того, как ему подробно объяснили, для чего она нужна. 

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# Домашние животные # калейдоскоп

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