От Хиллари до Раисы: первые леди, которые запомнились миру

First Lady – впервые так в 1849 году назвали супругу президента США. Это была Долли Мэдисон – жена 4-го главы американского государства. Сейчас такого титула удостаивают жён крупнейших политиков по всему миру. Обычно миссия первых леди – благотворительная да просветительская. Но есть и такие, которые сами сделали успешные политические карьеры. Так, в Аргентине сразу две супруги президентов сменяли своих мужей на постах. Есть и сейчас подобные примеры. Впрочем, иные жёны глав государств, хоть карьеры и не сделавшие, стали известнее своих супругов. А то и вовсе – вошли в историю. Кто и почему вызывает обожание или раздражение во всём мире? «Он – лучшая компания, которую я знаю»: Хиллари Клинтон Первая леди США в 1993 – 2001 годах.



Билл и Хиллари Клинтон. Источник: Instagram



Билл и Хиллари Клинтон. Источник: Instagram

Экс-первая леди США, муж которой может стать «первым джентльменом», если в ноябре Хиллари выберут президентом этого государства. И, таким образом, они войдут в историю: ибо до этого женщины Штаты не возглавляли, а их супруги функции «Первой леди» не выполняли. Вот такая ещё одна необычная история может произойти у этой пары, отношения в которой всегда выходили за рамки стандартов. Начиная с их первой встречи, на которой не Билл, а Хиллари сделала первый шаг. Она занималась в библиотеке университета и заметила, что с неё буквально не сводит глаз парень. Подошла сама и предложила познакомиться. Через несколько дней они пошли на первое свидание. Хиллари Клинтон (фрагмент статьи на сайте Hillaryclinton):

Мы начали разговор на нашем первом свидании весной 1971 года, и более чем тридцать лет спустя, он по-прежнему лучшая компания, которую я знаю.



Билл и Хиллари Клинтон. Источник: Instagram



Билл и Хиллари Клинтон. Источник: Instagram



Билл и Хиллари Клинтон. Источник: Instagram

Тем не менее, окончили университет и разъехались: Хиллари – в Вашингтон, а Билл – в Арканзас. Несколько лет ездили друг к другу. Билл предлагал ей выйти за него замуж, причём трижды, но она отказывала. Тогда он изменил тактику: если сначала выбирал романтичные места и моменты, то на третий раз взял и купил ей дом. Билл Клинтон (фрагмент статьи на сайте Еlitedaily):

Однажды я вёз её в аэропорт, она должна была улетать в Чикаго. И мы проезжали мимо маленького кирпичного дома, рядом с которым было объявление о продаже. И она сказала: «Какой милый дом». Он был в 1100 квадратных футов, с чердаком и застеклённой верандой, без кондиционера в жарком-то Арканзасе. Хиллари заявила, что дом ­ прекрасный и с уникальным дизайном. Так у меня появился большой шанс. Я купил дом. Когда она вернулась, я подвозил её и спросил: «Помнишь тот дом, который тебе понравился?» Она сказала: «Да». Я сказал, что пока её не было, купил этот дом и теперь ей придётся выйти за меня замуж. В гостиной этого дома они и поженились, спустя 4 года после знакомства. Он был губернатором и президентом, она никогда не оставалась в тени: активно занималась общественной деятельностью в сферах здравоохранения и образования. А в 1997 году, уже будучи на тот момент первой леди, ещё и «Грэмми» выиграла. За аудиоверсию своей книги «It Takes a Village». Женщина активная и разносторонняя. И такой изменял муж. Причём слухи об этом возникали постоянно. Почему же Хиллари все эти годы его прощала?



Билл и Хиллари Клинтон. Источник: Instagram

Самый грандиозный скандал был вокруг истории с Моникой Левински в 1998 году. Клинтону грозил импичмент, но Хиллари его поддержала. Как и до этого. Один из самых ярких примеров был в 1992 году. Тогда певица из кабаре Дженнифер Флауэрс заявила, что у них с Биллом 12-летний роман. В ответ Хиллари вместе с мужем пошла на ТВ и оборвала ведущего, уже тогда предположившего, что у них, видимо, не супружеские отношения, а какая-то договорённость Хиллари Клинтон (в интервью CBS):

Вы знаете, я не сижу здесь как какая-то маленькая женщина, просто рядом со своим мужчиной. Я сижу здесь, потому что я люблю его и уважаю его. И я горжусь тем, через что ему пришлось пройти и через что мы прошли вместе. Это одно из редких интервью Хиллари, в котором фигурирует слово «любовь». Сейчас в её Инстаграме мало свежих снимков с Биллом. Понятно, что идёт политическая кампания и на её страничке в соцсети много сатиры на Трампа, фото с разных мероприятий. Последняя фотография с мужем – в чёрно-белом цвете, как будто воспоминания о чём-то хорошем, но бывшем давно.



Фото подписано: «Тихий момент перед выступлением в Неваде». Источник: Instagram

Впрочем, даже на фотографиях в юности глаза Хиллари не выглядят влюблёнными. А вот Билл смотрит на неё с обожанием. Вспоминая историю его многолетнего упорного сватовства: именно он добивался любви Хиллари. Возможно, поэтому, так и не получив того же с её стороны, искал утешения в доступных женщинах.



Свадьба Билла и Хиллари Клинтон. Источник: Instagram



Свадьба Билла и Хиллари Клинтон. Источник: Instagram

Об их отношениях можно лишь строить догадки: одни называют это «политическим романом». В этом может быть доля правды – по словам одной из любовниц Билла, он признавался ей, что это Хиллари всегда подталкивает его, заставляет делать какие-то вещи. Продвигая и спасая его политическую карьеру, она могла просто ждать своего часа. Теперь уже Билл активно ей помогает, читает платные лекции (один билет стоит 500 долларов) и перечисляет деньги на предвыборный счёт супруги. А недавно на мероприятии в поддержку жены трогательно рассказал историю их знакомства и резюмировал: Билл Клинтон (в выступлении в поддержку Хиллари Клинтон):

Я женился на своём лучшем друге. Возможно, они и стали просто друзьями за 40 лет брака. На многих снимках они и выглядят добрыми товарищами: сидят или стоят очень близко, плечо к плечу, как будто поддерживают друг друга.



Билл и Хиллари Клинтон смотрят на водопад в Йеллоустоунском парке, 1995 год. Источник: Instagram



Билл и Хиллари Клинтон встречают Новый год в Нью-Йорке, 2009 год. Источник: Instagram

Журналисты сейчас шутят, какая же роль уготована Биллу в случае президентства Хиллари. Острословы из журнала Time отмечают, что вряд ли «первый джентльмен» будет заниматься делами, обычными для первой леди – флористикой да организацией приёмов. А корреспонденты People спросили у самой миссис Клинтон, какую миссию она уготовила супругу – реальную политическую или «роль за кухонным столом» (так в США говорят о домохозяйках). Хиллари Клинтон (в интервью журналу People):

(смеётся) Это, в любом случае, начнётся за кухонным столом и мы увидим, куда это оттуда нас приведёт. Я собираюсь завести самых лучших советчиков, которые только могут быть. И, когда это касается экономики и того, что было сделано под руководством моего мужа в 90-ые. Особенно то, что были повышены доходы людей и их вытянули из нищеты больше, чем в любое другое время в истории, да, вы можете биться об заклад: я спрошу его о его идеях. Я попрошу его совета и буду использовать его как посла доброй воли для поездок по стране и поиска лучших идей, которые у нас есть. Материал подготовлен по данным Интернет-ресурсов Hillaryclinton, Еlitedaily, CBS, People, Time «Я хочу умереть с тобой, и дети тоже»: Жаклин Кеннеди-Онассис Первая леди США в 1961 – 1963 годах



Джон и Жаклин Кеннеди. Источник: Instagram

Ещё одна жена президента США, которая была известна и уважаема наравне с ним. Ещё одна первая леди, пережившая измены мужа. Сейчас на виду Клинтоны с их загадочными отношениями, что же происходило во времена Кеннеди?



Джон и Жаклин Кеннеди. Источник: Instagram

«Джеки Кеннеди Стиль» – такой запрос есть в Гугл. Её называли иконой стиля при жизни, уважение к её вкусу сохранилось и до наших времён. Она могла быть абсолютно разной.



Жаклин Кеннеди. Источник: Instagram



Жаклин Кеннеди. Источник: Instagram

Какой она была на самом деле? Джеки давала мало интервью, тем более, не комментировала личную жизнь. Спустя десятилетия сложно представить, как она относилась к отношениям в своём браке. Впрочем, некоторое представление можно составить по её письмам, которые в 2014 году заполучила газета Irish Times. В сентябре 1953 года, то есть, ещё до своего вступления в брак с Джоном Кеннеди, она писала о ненасытности мужа в отношении женщин. Жаклин Кеннеди-Онассис (отрывок из письма, опубликованного в Irish Times):

Он похож на моего отца – любит погоню и ему скучно с уже завоеванным. И после вступления в брак ему нужно доказывать, что он по-прежнему привлекателен, поэтому он флиртует с другими женщинами и расстраивает вас. Я видела, как это чуть не убило маму. Судя по этому письму, иллюзий насчёт мужа Джеки явно не питала. Но вышла за него и вошла в историю. Американскую и всемирную.



Свадьба Джона и Жаклин Кеннеди. Источник: Instagram

Детали её биографии давно известны: её браки, измены мужа всегда вызывали жгучий интерес публики. Она несколько лет возглавляла список самых популярных женщин планеты, по версии Gallup, и этим же институтом включена в рейтинг людей XX века, которыми восхищаются.



Жаклин Кеннеди. Источник: Instagram

Джеки давно нет, но она остаётся ньюсмейкером. Так, в 2011 году было опубликовано её скандальное интервью историку и бывшему помощнику Кеннеди Артуру Шлезингеру. Беседа состоялась после убийства Джона, аудиозапись длится 8,5 часов. Поясняется, что её не обнародовали почти полвека из уважения к Джеки, но дочь дала разрешение. В интервью есть моменты, характеризующие миссис Кеннеди-Онассис не как милую, красивую женщину с приятным характером. Например, она даёт весьма нелестные характеристики некоторым политикам. Так, Шарля де Голля называет «эгоистом», а Индиру Ганди – «настоящим черносливом: горькой, с напористым видом, ужасной женщиной». С другой стороны, она приводит душераздирающие слова, которые сказала мужу во время кубинского кризиса: Жаклин Кеннеди-Онассис (выдержки из интервью, опубликованные в The New York Times):

Если что-нибудь случится, мы все собираемся остаться здесь с тобой, даже если не будет места в бомбоубежище в Белом доме. Я просто хочу быть с тобой, и я хочу умереть с тобой, и дети тоже – чем жить без тебя.

В итоге Жаклин похоронила и мужа, и двух из четверых детей. А вот миф о ней пережил её саму. В Джорджтауне на днях за 10 миллионов долларов выставили на продажу дом, в котором Джеки прожила около года после убийства мужа. Гламурные издания постоянно публикуют статейки, вроде: «5 уроков стиля от Джеки». И даже солидная Washington Post за год разместила почти 10 статей, её касающихся. В 2017 году выйдет новый сериал о жизни миссис Кеннеди-Онассис с Натали Портман в главной роли. И это станет уже шестой попыткой показать в кино её жизнь: яркую и до сей поры вызывающую интерес. И в которой и сейчас можно обнаружить нечто неожиданное.



Джон и Жаклин Кеннеди. Источник: Instagram

Материал подготовлен по данным Интернет-ресурсов: The New York Times, Washington Post, National Post «Да никакая я не леди!»: Карла Бруни-Саркози Первая леди Франции в 2008 – 2012 годах



Карла Бруни и Николя Саркози. Источник: Instagram

Её называют продолжательницей традиций Жаклин Кеннеди в области стиля. С Америкой Карлу связывает ещё и то, что она встречалась с Дональдом Трампом, нынешним соперником Хиллари Клинтон на выборах. В итоге – первой леди США она уже вряд ли станет (хотя трижды женившийся Трамп может и четвёртый брак себе позволить). Зато этот титул Карла носила во Франции, выйдя в 2008 году замуж за Николя Саркози, бывшего тогда президентом страны.



Карла Бруни и Николя Саркози на обложке итальянского журнала Chi. Источник: Daily Mail

Весь мир тогда следил за их отношениями. Ведь это тот случай, когда леди таковой назвать сложно. СМИ награждали её странными титулами, вроде «Самая сексуальная супруга политика». Вспоминали, как она давала интервью топлесс. Обсуждали её многочисленные романы с богатыми и знаменитыми: Миком Джаггером, Эриком Клэптоном, Кевином Костнером, Венсаном Пересом. Собственно, мир о Бруни-то и узнал после очередного её романа – на этот раз с Саркози. Познакомились они во время ужина и скоропалительно поженились через 3 месяца. Карла Бруни-Саркози (в интервью Madame Figaro):

Для меня, как женщины, эта встреча оказалась важной и неожиданной в том, что касается нежности, доверия, общения и взаимопонимания. Впервые я чувствую, что меня понимают и поддерживают, впервые я сама понимаю и поддерживаю. Впервые я много отдаю и получаю столько же в ответ.

Получила она после замужества многое. Её представляли, как модель, певицу, актрису, но о творчестве её на момент свадьбы с Саркози мало кто слышал. Согласно сайту «Кинопоиск», как актриса она снялась ровно в одном фильме – «Полночь в Париже. И уже будучи в статусе первой леди, пригласил её сам Вуди Аллен. А ещё в 22 кинолентах она сыграла саму себя.



Карла Бруни. Источник: Instagram

Будучи супругой президента Франции, позволяла себе фривольные поступки. Так, на официальный приём с Медведевым, на тот момент президентом Российской Федерации, не надела нижнее белье. Папа Римский даже не пустил её сопровождать мужа на территорию Ватикана в связи со скандальной репутацией. В это же время коллекционер продал её обнажённое фото с аукциона. За 91 тысячу долларов.



Карла Бруни на приёме с президентами РФ и Франции



Карла Бруни на приёме с президентами РФ и Франции

Карла Бруни-Саркози (в интервью Madame Figaro):

Да никакая я не леди! Для своих коллег и агентов я, по-прежнему, Карла Бруни. Мы, певицы и актрисы, остаемся молодыми до самого конца. Мне нравится быть госпожой Саркози, но разве я похожа на замужнюю женщину? Я навсегда останусь девушкой, несмотря на то, что я бесконечно счастлива быть женой этого человека. Вечная девушка в свои 48 лет недавно высказалась по поводу того, что она сделает, если муж ей изменит. Карла Бруни-Саркози (в интервью Elle France magazine):

Я могу пойти на экстремальные поступки. Например, перерезать ему горло или отрезать ухо, пока он спит. А на вопрос другого журналиста: «Какой вы хотите, чтобы вас запомнили?», – отвечает: «Как кого-то смешного».



Карла Бруни. Источник: Instagram

Материал подготовлен по данным Интернет-ресурсов: Madame Figaro, Elle France magazine «Я должна была умереть, чтобы люди меня поняли»: Раиса Горбачева Первая леди Советского Союза в 1985 – 1991 годах



Раиса Горбачёва. Источник: сайт Горбачёв-фонда

Эта первая леди в своё время тоже шокировала советских людей. И не неверностью в супружестве, которая уже становится традицией для политиков. Раиса родилась в Алтайском крае, школу окончила в Башкирии, с мужем жила в Ставрополе, похоронена в Москве. Настоящее дитя Советского Союза, поездила по нему всему и вошла в историю как жена первого и последнего президента СССР. Свадьба у них была простой, студенты МГУ Миша и Рая гостей собрали в общежитии.



Раиса Горбачёва. Источник: сайт Горбачёв-фонда



Михаил и Раиса Горбачёвы. Источник: сайт Горбачёв-фонда



Михаил и Раиса Горбачёвы. Источник: сайт Горбачёв-фонда

Раиса Горбачёва (отрывок из автобиографической книги «Я надеюсь»):

В нашей жизни было все – радости и горести, огромный труд и колоссальное нервное напряжение, успехи и поражения, нужда, голод и материальное благополучие. Мы прошли с ним через все это, сохранив первозданную основу наших отношений и преданность нашим представлениям и идеалам. Молодожёны жили скромно, Раиса работала по профессии – читала лекции по философии, занималась социологией. Всё изменилось после того, как Михаил Горбачёв стал Генсеком ЦК КПСС – и тогда, в 1985 году, впервые в истории у советского государства появилась «первая леди». До этого жены генсеков были людьми непубличными. А Горбачёва сопровождала мужа во всех его поездках по стране и за рубежом. У некоторых сограждан энергичная Раиса Максимовна вызывала раздражение. Часто обсуждали и её наряды.



Михаил и Раиса Горбачёвы. Источник: сайт Горбачёв-фонда

Раиса Горбачёва (отрывок из интервью на сайте Горбачёв-Фонда):

Есть люди, которых привлекает, я это знаю, внешняя сторона моей жизни. Даже завидуют – моей одежде, моим протокольным «нарядам»... Для меня же важнее другое — сопричастность к тем огромным делам, которые выпали на долю близкого мне человека, моего мужа... Этим и дорожу. Алла Щиланина, искусствовед Дома моды "Кузнецкий Мост" (в интервью РИА-новости):

Раисе шли практически все наряды, а еще у нее была приличная фигура, хорошие ручки, ножки. На Западе ее считали очень хорошо одетой, с огромным вкусом, элегантной женщиной - первой леди Москвы, действительно, первой леди в Союзе. У нас, мне кажется, просто к ней не привыкли. Вот и все. Жены всегда прятались, они не были на виду. Были толстые, не очень красивые. Потом она была умна, выделялась этим. Она могла сделать крепкое замечание, могла "на юморе" что-то сказать, кого-то осадить. Но при этом была удивительно тактична. У нас появлялась всегда с улыбкой, конфетами, иногда с цветами. Ни разу я не видела никакой охраны. Всегда выслушивала мнение художника, терпелива была на примерках.



Горбачёвы и Тэтчеры. Источник: сайт Горбачёв-фонда



Горбачёвы и Миттераны. Источник: сайт Горбачёв-фонда



Горбачёвы и Рейганы. Источник: РИА-новости

За рубежом ею восхищались. Она много занималась благотворительностью, боролась с детской лейкемией и выступала за повышение роли женщин в общественной жизни страны. Международные организации награждали её премиями «Женщины за мир» и «Леди года». После того, как в 1999 году она cама заболела лейкемией, смягчилось к ней и постсоветское общество. Отрывок из статьи, посвящённой Раисе Горбачёвой на сайте Горбачёв-Фонда:

Внезапная болезнь и трагическая смерть Раисы Максимовны всколыхнули мировое и особенно российское общество. За время пребывания Раисы Максимовны в мюнстерской клинике, ей и ее семье приходили тысячи писем и телеграмм со всех уголков России с пожеланиями скорейшего выздоровления. Незадолго до смерти, читая эти письма, Раиса Горбачева сказала: «Наверное, я должна была заболеть такой тяжелой болезнью и умереть, чтобы люди меня поняли».



Раиса Горбачёва. Источник: сайт Горбачёв-фонда



Михаил Горбачёв в 2012 году. Источник: Los Angeles Times

Материал подготовлен по данным Интернет-ресурсов: РИА-новости, сайт Горбачёв-Фонда «Видишь себя, как продукт, который хорошо продаётся»: Диана, принцесса Уэльская Первая леди Великобритании в 1981 – 1996 годах



Принц Чарльз и Диана. Источник: Washington Post



Свадьба Дианы с принцем Чарльзом. Источник: Instagram

Диана – пример, пожалуй, самого несчастливого брака, о котором знает весь мир, и, одновременно, поистине всепланетной любви. Она не стала королевой Великобритании, но её называли принцессой, даже после того, как официально она уже ею не была. И «Королевой сердец». Диана, принцесса Уэльская (в интервью ВВС):

Я бы хотела быть королевой человеческих сердец, но я не вижу себя в роли королевы этой страны. Она входит в списки 100 величайших британцев в истории и важнейших людей XX века. В веке XXI ей посвящают песни Мадонна и Леди Гага – почти 20 лет спустя её гибели.



Диана в 1988 году. Источник: Instagram



Диана в 1994 году. Источник: Instagram

Диана, принцесса Уэльская (в интервью ВВС):

Я думаю, британцам нужен кто-то публичный, кто может оказать влияние, чтобы они чувствовали себя важными, поддерживать их, дать им свет в их тёмных туннелях. Есть и люди до сих пор пытающиеся очернить её. Недавно скандальная британская аристократка написала очередную книгу о леди Ди. И снова там и булимия, и интимные детали. И даже, что якобы из-за Дианы принц Чарльз усыпил свою любимую собаку.



Принц Чарльз и Диана. Источник: Instagram

Диана, принцесса Уэльская (в интервью ВВС):

Со временем начинаешь видеть себя, как хороший продукт, который стоит на полочке и хорошо продаётся. И люди на тебе делают кучу денег. Её жизнь и смерть истрёпаны журналистами до последней детали. Её называли одной из самых фотографируемых женщин мира. По одной из версий, она и погибла, преследуемая папарацци. Сама она называла феноменальным давление прессы на их с принцем Чарльзом пару. Диана, принцесса Уэльская (в интервью ВВС):

Самый пугающий аспект был – внимание медиа. Потому что, ещё когда мы обручились, мне и мужу говорили, что медиа будут вести себя тихо, но этого не случилось. Когда мы сыграли свадьбу, нам тоже говорили, что медиа будут вести себя тихо, но этого не случилось. А потом они стали очень фокусироваться на мне, я была на обложках газет каждый Божий день. И, чем выше медиа тебя ставят, тем больше падение. И я это очень хорошо понимала.



Снимок, сделанный папарацци, когда Диана с семьёй отдыхала в Диснейленде во Флориде в 1993 году. Источник: Instagram

В смерти Дианы многие винили королеву. И, скорее об отношениях принцессы с ней, а не с мужем Чарльзом, можно писать роман. Тем неожиданней недавно опубликованный британским изданием Daily Mail отрывок из разговора королевы «со старым другом» в Виндзорском дворце. Она говорила о внуках Гарри и Уильяме и внезапно сказала: «Возможно, в итоге, нам есть много за что поблагодарить Диану». Слова человека, который когда-то в ответ на пожелание Дианы заняться помощью умирающим от СПИДа, ответил: «Не можешь ты заняться чем-нибудь приятным?».



Диана и Елизавета II. Источник: Washington Post



Диана и Елизавета II. Источник: Washington Post



Диана и Елизавета II. Источник: Washington Post

Благотворительностью Диана занималась не на публику, как многие звёзды нынче. Дворецкий рассказывал историю: Диана ехала на машине и заметила мёрзнущую проститутку, попросила остановиться и дала девушке деньги, чтобы та купила себе тёплую одежду. И через пару недель проехала тем же маршрутом ещё раз, чтобы убедиться, что та стоит в новой куртке.



Диана во время благотворительного визита в Дели. Источник: Instagram

За это её и любили. Она производила впечатление очень искреннего человека. Доброго и щедрого по зову души, а не по социальной роли.



Принцесса Диана. Источник: Instagram