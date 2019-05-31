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Эти фото вы точно не видели. Неизвестная Мэрилин Монро

31 мая 2019 11:59
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Первого июня исполняется 93 года со дня рождения одной из самых известных блондинок в мире – актрисы Мэрилин Монро.  

Образ актрисы является культовым не только для кинематографа, но и для мировой культуры. Монро была настоящей звездой Голливуда – фильмы с ее участием были весьма кассовыми.  

Будущая актриса родилась в бедной семье, некоторое время девочка жила в приемной семье, а затем в детских приютах. Мэрилин Монро – это псевдоним. Настоящее имя актрисы Норма Джин. Актрисой она стала случайно – ее фотосессию заметили на киностудии и предложили девушке контракт.  

Актерская карьера пошла в гору. Одними из самых известных фильмов Монро стали работы «Джентльмены предпочитают блондинок», «Ниагара», «В джазе только девушки», за который актриса получила «Золотой глобус».  

Мэрилин Монро скончалась в возрасте 36 лет. Ее обнаружили мертвой в своей спальне. Расследование показало, что причиной смерти стало отравление барбитуратами.  

Мэрилин Монро. Одна из самых красивых женщин XX века была столь одинока, что даже забрать ее тело из морга было некому. Больше фактов о жизни актрисы читайте здесь.  

В разгар своей карьеры актриса переживала, что многие переносят ее амплуа в реальную жизнь и воспринимают ее только лишь как привлекательную девушку, не замечая ее настоящую. Вот редкие фото, на которых Мэрилин Монро не такая, к какой вы привыкли.

Эти фото вы точно не видели. Неизвестная Мэрилин Монро-1

1946 год. Монро 20 лет. Фото: Richard C. Miller Photographs Estate and LLC.

Эти фото вы точно не видели. Неизвестная Мэрилин Монро-3

Фото: Richard C. Miller Photographs Estate and LLC.

Эти фото вы точно не видели. Неизвестная Мэрилин Монро-5

С Марлоном Брандо. Фото: Kobal/REX/Shutterstock

Эти фото вы точно не видели. Неизвестная Мэрилин Монро-7

24 марта 1955 года. Фото: Ed Feingersh/Getty Images

Эти фото вы точно не видели. Неизвестная Мэрилин Монро-9

Актриса отдыхает в гостиничном номере в Нью-Йорке и читает газету. Фото: Ed Feingersh/Getty Images

Эти фото вы точно не видели. Неизвестная Мэрилин Монро-11

Актриса уснула в белой шубе. Фото: Ed Feingersh/Getty Images

Эти фото вы точно не видели. Неизвестная Мэрилин Монро-13

Мэрилин едет в метро – кажется, что никто не обращает внимание на голливудскую звезду. Фото: Ed Feingersh/Getty Images

Эти фото вы точно не видели. Неизвестная Мэрилин Монро-15

1955 год. Фото: Ed Feingersh/Getty Images

Эти фото вы точно не видели. Неизвестная Мэрилин Монро-17

Фото: Ed Feingersh/Getty Images

Эти фото вы точно не видели. Неизвестная Мэрилин Монро-19

Фото: PHOTOFWST via St. Martins Press

# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

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