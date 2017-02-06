Красота в простоте: детали стиля Жаклин Кеннеди

Новости США. В 2016 году на Венецианском кинофестивале награду за лучший сценарий получила биографическая драма «Джеки» о первой леди США в 60-е годы – Жаклин Кеннеди. В центре сюжета фильма события нескольких дней после убийства Президента Кеннеди, которые показаны глазами его жены.

У фильма три номинации на премию «Оскар-2017» за лучшие костюмы, саундтрек и главную женскую роль, которую исполнила Натали Портман. В середине XX века «Джеки», как называли первую леди в неформальной обстановке, была признана иконой стиля – многие женщины пытались повторить ее элегантные наряды. Сама миссис Кеннеди говорила, что

ее внешний вид помогает создать нужный образ не только мужу-президенту, но и целой стране.

Кроме выбора фасона и модели платья, Жаклин Кеннеди большое внимание уделяла деталям. Мы собрали для вас самые интересные секреты стиля Джеки.

Одним из самых популярных аксессуаров первой леди были солнцезащитные очки, которые дополняли любой ее образ. Некоторые поговаривали, что Кеннеди знала о своих недостатках и при помощи деталей пыталась отвлечь внимание от ее особенностей. Например, очки помогали скрыть далеко посаженные друг от друга глаза. Жаклин даже шутила, что из-за такой ее черты очки приходится изготовлять в два раза дольше. Первая леди старалась выбирать крупные закругленные (но элегантные) модели, которые бы прикрывали большую часть лица. Некоторые производители солнцезащитных очков до сих пор в своих линейках выпускают очки «как у Джеки», названные в ее честь.

Вместе с солнцезащитными очками «икона стиля» любила сочетать всевозможные вариации платков и шарфов. Во время светских раутов Кеннеди покрывала голову платком, чтобы ветер не испортил ее фирменную укладку. На официальных приемах повязывала шелковый шарф на шею, сочетая его со строгим костюмом.

Первая леди США предпочитала вычурным многослойным платьям простоту образа и фасона – круглый или v-образный вырез, платье-футляр без рукавов или с их длиной в три четверти. Она не жалела расставаться с теми вещами, которые не идут ей, но к «своим моделям» привязывалась практически навсегда. Говорят, что Жаклин могла купить несколько одинаковых платьев или пар туфель, которые бы отличались только цветом. Кеннеди отдавала предпочтение однотонным пастельным или сдержанным цветам – бежевый, черный, бледно-розовый, белый. Своим стилем она показала миру, что простота может быть верхом вкуса.

Свой образ Жаклин Кеннеди почти всегда дополняла жемчужной нитью или серьгами из такого же камня. По ее словам, жемчуг был самым любимым ювелирным украшением. Даже

ее обручальное кольцо было по всей окружности украшено жемчугом.

Иногда вместо шарфа на голову Джеки надевала шляпку, которой дали прозвище «таблетка». Впервые она появилась в ней на инаугурации своего мужа и с тех пор шляпка без полей стала визитной карточкой первой леди. Эту модель головного убора Жаклин посоветовал ее персональный дизайнер – Олег Кассини. С 60-х годов этот вид шляпы не утратил своей популярности – его сегодня часто используют первые леди, королевские особы, например, Кейт Миддлтон и Карла Бруни.

Элегантность образу миссис Кеннеди придавали и белые перчатки разной длины, которыми она дополняла свои вечерние выходы. Так Джеки придавала своему образу хрупкость. Некоторые говорили, что она специально носит перчатки, чтобы не показывать свои неухоженные руки и некрасивые кисти рук. Однако Кеннеди снова смогла сделать личный недостаток своим плюсом.

Кроме известных мировых брендов в коллекции нарядов Джеки были вещи бюджетных марок. Но они были немного изменены – по просьбе Кеннеди во всех недорогих вещах заменяли фурнитуру. Новые пуговицы, молнии, пряжки, заклепки делали образ «дороже» и добавляли ему индивидуальности, которой первая леди всегда отличалась.

Жаклин Кеннеди хоть и мечтала стать журналистом, но почти не давала интервью при жизни. Однако точно известно, что одну из самых узнаваемых первых леди США называют последовательницей Коко Шанель в стиле.

Простота, элегантность и внимание к мелочам

помогли Джеки оставаться модной иконой более полувека.

А получит ли Натали Портман «Оскар» узнаем 26 февраля, но критики называют ее одной из главных претенденток на награду.

Натали Портман в образе Жаклин Кеннеди. Фото: Stephanie Branchu