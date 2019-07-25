Прямой эфир

Виды змей, которые обитают в Беларуси. Кого нужно бояться?

25 июля 2019 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Боязнь змей – одна из самых распространенных фобий. В Беларуси можно найти только 3 вида пресмыкающихся – это уж, медянка и гадюка. Опаснее всех гадюка, потому что она ядовитая. Гадюка сама не нападает, пока ее не потревожат.

Виды змей, которые обитают в Беларуси. Кого нужно бояться?-1

Змея становится агрессивной, когда ее начинают трогать. Дети могут бросаться в нее камнями и палками, пытаться взять пресмыкающееся на руки, наступать на хвост.

Ужа легко отличить от остальных: у него на голове пятна желтого цвета. Длина варьируется от 1 до 1,5 метров. Толщина примерно 5 см. Этот вид пресмыкающихся отлично плавает.

Виды змей, которые обитают в Беларуси. Кого нужно бояться?-4

Медянка занесена в Красную книгу Беларуси, она бурого цвета.

Виды змей, которые обитают в Беларуси. Кого нужно бояться?-7

У гадюки на спине рисунок в виде специфического зигзага, обычно она черная или серая.

Что делать, если укусила змея: советы токсиколога

Виды змей, которые обитают в Беларуси. Кого нужно бояться?-10

Змеи любят обитать в тех местах, где влажно. Если вдруг в лесу вы увидели рептилию, то не паникуйте, ведите себя спокойно. Для прогулки выбирайте закрытую обувь, шлепанцы и сандалии не смогут защитить вас от укуса.

# Животные # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
25 июля 2019 15:40

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас

«Ко мне идёт Людмила Зыкина. Я онемела!» А ещё её головные уборы есть у Бабкиной! Уникальная мастерица живёт в Солигорске
25 июля 2019 14:20

«Ко мне идёт Людмила Зыкина. Я онемела!» А ещё её головные уборы есть у Бабкиной! Уникальная мастерица живёт в Солигорске

Лучшие продукты для сжигания жира на животе назвали диетологи
25 июля 2019 11:41

Лучшие продукты для сжигания жира на животе назвали диетологи