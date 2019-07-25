Виды змей, которые обитают в Беларуси. Кого нужно бояться?

Боязнь змей – одна из самых распространенных фобий. В Беларуси можно найти только 3 вида пресмыкающихся – это уж, медянка и гадюка. Опаснее всех гадюка, потому что она ядовитая. Гадюка сама не нападает, пока ее не потревожат.

Змея становится агрессивной, когда ее начинают трогать. Дети могут бросаться в нее камнями и палками, пытаться взять пресмыкающееся на руки, наступать на хвост.

Ужа легко отличить от остальных: у него на голове пятна желтого цвета. Длина варьируется от 1 до 1,5 метров. Толщина примерно 5 см. Этот вид пресмыкающихся отлично плавает.