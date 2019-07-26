Была не актрисой, а помощницей мясника. За что Марлон Брандо так и не простил первую жену
Марлон Брандо известен как яркая звезда Голливуда 20-го века. Он получил свою первую премию «Оскар» еще в 1954 году. Своими ролями актер демонстрировал брутальную мужскую силу. Марлон Брандо запомнился благодаря роли Дона Корлеоне в «Крестном отце» и полковника Курца в фильме «Апокалипсис сегодня». Сейчас Брандо сравнивают с такими современными успешными актерами как Том Круз, Леонардо Ди Каприо и Мэтт Дэймон.
Известно, что в ближайшее время выйдет книга о браке голливудской звезды с одной из его жен – Анной Кашфи. Издание Daily Mail рассказало, чего ждать в книге.
В 1957 году 33-летний Марлон женился на 23-летней девушке – актрисе из индийского Дарджилинга. Марлон Брандо всегда питал слабость к девушкам восточной и азиатской внешности.
Но происхождение и биография Анны оказались ложью. Молодая жена на самом деле была Джоан Мэри О’ Каллаган, которая работала кассиром в мясной лавке в британском Кардиффе. Эта информация выяснилась только после свадьбы. Журналисты не упустили шанс пообщаться с семьей девушки. Ее отец в интервью заявил, что в его семье нет индийской крови, а его дочь абсолютная англичанка.
Обложки газет пестрили высказываниями вроде: «Анна – лгунья, а Брандо – дурак».
Марлон Брандо не смог простить своей жене это унижение. Пара развелась спустя два года после свадьбы. Супруги не смогли полностью разорвать отношения, ведь Анна Кашфи в день свадьбы уже была беременна. Когда сын – Кристиан Брандо – появился на свет, родители начали бороться за его опеку.
Семья Анны Кашфи все же немного была связана с Индией. Родители перебрались в Англию из Индии, где ее отец работал на железной дороге, в 1948 году. Девушка провела юность в Кадиффе. Там же рос известный поэт Р. С. Томас. Анна училась в школе при монастыре, была помощницей мясника, а затем уехала в Лондон, чтобы самостоятельно создавать сари. Позже девушка снялась в роли индийской принцессы в фильме со Спенсером Трейси. Внешность Анны Кашфи завораживала, многие сравнивали ее кожу с бежевой слоновьей костью, другие же отмечали необычайной красоты глаза.
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Историю жизни Анны Кашфи и ее образ придумали продюсеры. Это была обычная история для голливудских звезд тех времен. Отцом Анны назвали инженера-строителя Деви Кашфи, а матерью Сельму Гхосе. Однажды в СМИ была даже разыграна смерть отца Анны — так объяснялось его отсутствие на свадьбе с Брандо. Биография невесты полностью была фальшивой.
Отношения супругов Кашфи-Брандо нельзя было назвать приятными: Анна притворялась тем, кем она не являлась, а Марлон считал свою жену излишне эмоциональной и незрелой. В этих неустойчивых отношениях не было верности. Вместо нее были многочисленные драки и слезы.
Брак не складывался с самого начала: пара поженилась в результате беременности, свадьба не была организована по буддийским канонам, как этого желала Анна, медовый месяц также не был проведен должным образом. Брак продолжал трещать по швам, особенно ситуация ухудшилась после рождения ребенка: Анна подсела на антидепресанты. Марлон Брандо говорил, что его жена была самой красивой женщиной в его жизни, но одновременно и самым тяжелым человеком.
Сын Марлона Брандо и Анны Кашфи вырос «сложным» человеком. В юном возрасте он пристрастился к алкоголю и наркотикам, позже убил человека. Умер Кристиан Брандо в возрасте 49 лет через четыре года после смерти отца.
Анна Кашфи повторно вышла замуж за продавца и жила в бедности. Она умерла в возрасте 80 лет в 2015 году.
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