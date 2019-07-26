Была не актрисой, а помощницей мясника. За что Марлон Брандо так и не простил первую жену

Марлон Брандо известен как яркая звезда Голливуда 20-го века. Он получил свою первую премию «Оскар» еще в 1954 году. Своими ролями актер демонстрировал брутальную мужскую силу. Марлон Брандо запомнился благодаря роли Дона Корлеоне в «Крестном отце» и полковника Курца в фильме «Апокалипсис сегодня». Сейчас Брандо сравнивают с такими современными успешными актерами как Том Круз, Леонардо Ди Каприо и Мэтт Дэймон. Известно, что в ближайшее время выйдет книга о браке голливудской звезды с одной из его жен – Анной Кашфи. Издание Daily Mail рассказало, чего ждать в книге. В 1957 году 33-летний Марлон женился на 23-летней девушке – актрисе из индийского Дарджилинга. Марлон Брандо всегда питал слабость к девушкам восточной и азиатской внешности.

Но происхождение и биография Анны оказались ложью. Молодая жена на самом деле была Джоан Мэри О’ Каллаган, которая работала кассиром в мясной лавке в британском Кардиффе. Эта информация выяснилась только после свадьбы. Журналисты не упустили шанс пообщаться с семьей девушки. Ее отец в интервью заявил, что в его семье нет индийской крови, а его дочь абсолютная англичанка. Обложки газет пестрили высказываниями вроде: «Анна – лгунья, а Брандо – дурак». Марлон Брандо не смог простить своей жене это унижение. Пара развелась спустя два года после свадьбы. Супруги не смогли полностью разорвать отношения, ведь Анна Кашфи в день свадьбы уже была беременна. Когда сын – Кристиан Брандо – появился на свет, родители начали бороться за его опеку.

Семья Анны Кашфи все же немного была связана с Индией. Родители перебрались в Англию из Индии, где ее отец работал на железной дороге, в 1948 году. Девушка провела юность в Кадиффе. Там же рос известный поэт Р. С. Томас. Анна училась в школе при монастыре, была помощницей мясника, а затем уехала в Лондон, чтобы самостоятельно создавать сари. Позже девушка снялась в роли индийской принцессы в фильме со Спенсером Трейси. Внешность Анны Кашфи завораживала, многие сравнивали ее кожу с бежевой слоновьей костью, другие же отмечали необычайной красоты глаза. Грейс Келли. Выходя замуж за князя Монако, она думала о счастье и любви, а получила уныние и одиночество (здесь подробнее). Историю жизни Анны Кашфи и ее образ придумали продюсеры. Это была обычная история для голливудских звезд тех времен. Отцом Анны назвали инженера-строителя Деви Кашфи, а матерью Сельму Гхосе. Однажды в СМИ была даже разыграна смерть отца Анны — так объяснялось его отсутствие на свадьбе с Брандо. Биография невесты полностью была фальшивой. Отношения супругов Кашфи-Брандо нельзя было назвать приятными: Анна притворялась тем, кем она не являлась, а Марлон считал свою жену излишне эмоциональной и незрелой. В этих неустойчивых отношениях не было верности. Вместо нее были многочисленные драки и слезы.