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Здесь училась Дарья Домрачева. Спортсменка продолжает делиться трогательными воспоминаниями

07 марта 2019 11:05
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева продолжает делиться воспоминаниями о своём детстве. В этот раз именитая спортсменка показала первый дом и родную школу в Нягани.  

«Школа номер 6. И вид на неё из окна квартиры, в которой жили. Лучшее расположение школы от дома и придумать невозможно. А вот до лыжной и в последствии биатлонной школы приходилось добираться подольше. Зато как снег хрустел под ногами!», – порадовалась былому знаменитая биатлонистка.  

Здесь училась Дарья Домрачева. Спортсменка продолжает делиться трогательными воспоминаниями-1

Фото: instagram.com/dadofun  

После этого Дарья презентовала свой самый первый дом, в котором её семья жила после переезда из белорусской столицы.  

«На первом этаже такого дома мы жили первые 4 месяца после переезда из Минска… В общем, есть, что вспомнить», – написала Дарья.  

Здесь училась Дарья Домрачева. Спортсменка продолжает делиться трогательными воспоминаниями-4

Фото: instagram.com/dadofun  

Закончила Домрачева свою комбинацию из трёх публикаций рассказом о трассе, которая пропиталась силой духа и потом спортсменки.  

«Ну и конечно, самым большим желанием было прокатиться по трассе, где было проделано столько работы над собой и показать её Уле. Ребятам, которых встретили – больших успехов! Так приятно было почувствовать азарт и заряженность на подготовку этих юных спортсменов! надеемся, наши советы пригодятся», – понадеялась белоруска.  

Здесь училась Дарья Домрачева. Спортсменка продолжает делиться трогательными воспоминаниями-7

Фото: instagram.com/dadofun  

Поклонники биатлонистки под каждым постом оставили множество комментариев, активно радуясь возможности взглянуть на детство Дарьи Домрачевой.  

«Представляю реакцию новых хозяев вашей квартиры, когда на пороге увидели вас с Уле»,  

«Спасибо, что делишься ностальгией с нами! Очень интересно увидеть твои родные места»,  

«А ребятам-то как повезло! На родном снегу встретить двух легенд!»,  

«Ваши советы безусловно пригодятся».  

На днях Домрачева уже рассказывала о первых 50 метрах трассы, на которой она тренировалась, а также показала дом, в котором жила до возвращения в Беларусь. 

Посмотреть на совместное фото Дарьи, её мамы и Уле-Эйнара можно здесь.  

# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева

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