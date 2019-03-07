Здесь училась Дарья Домрачева. Спортсменка продолжает делиться трогательными воспоминаниями

Новости Беларуси. Дарья Домрачева продолжает делиться воспоминаниями о своём детстве. В этот раз именитая спортсменка показала первый дом и родную школу в Нягани. «Школа номер 6. И вид на неё из окна квартиры, в которой жили. Лучшее расположение школы от дома и придумать невозможно. А вот до лыжной и в последствии биатлонной школы приходилось добираться подольше. Зато как снег хрустел под ногами!», – порадовалась былому знаменитая биатлонистка.

Фото: instagram.com/dadofun

После этого Дарья презентовала свой самый первый дом, в котором её семья жила после переезда из белорусской столицы. «На первом этаже такого дома мы жили первые 4 месяца после переезда из Минска… В общем, есть, что вспомнить», – написала Дарья.

Фото: instagram.com/dadofun

Закончила Домрачева свою комбинацию из трёх публикаций рассказом о трассе, которая пропиталась силой духа и потом спортсменки. «Ну и конечно, самым большим желанием было прокатиться по трассе, где было проделано столько работы над собой и показать её Уле. Ребятам, которых встретили – больших успехов! Так приятно было почувствовать азарт и заряженность на подготовку этих юных спортсменов! надеемся, наши советы пригодятся», – понадеялась белоруска.

Фото: instagram.com/dadofun