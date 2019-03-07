Здесь училась Дарья Домрачева. Спортсменка продолжает делиться трогательными воспоминаниями
Новости Беларуси. Дарья Домрачева продолжает делиться воспоминаниями о своём детстве. В этот раз именитая спортсменка показала первый дом и родную школу в Нягани.
«Школа номер 6. И вид на неё из окна квартиры, в которой жили. Лучшее расположение школы от дома и придумать невозможно. А вот до лыжной и в последствии биатлонной школы приходилось добираться подольше. Зато как снег хрустел под ногами!», – порадовалась былому знаменитая биатлонистка.
Фото: instagram.com/dadofun
После этого Дарья презентовала свой самый первый дом, в котором её семья жила после переезда из белорусской столицы.
«На первом этаже такого дома мы жили первые 4 месяца после переезда из Минска… В общем, есть, что вспомнить», – написала Дарья.
Фото: instagram.com/dadofun
Закончила Домрачева свою комбинацию из трёх публикаций рассказом о трассе, которая пропиталась силой духа и потом спортсменки.
«Ну и конечно, самым большим желанием было прокатиться по трассе, где было проделано столько работы над собой и показать её Уле. Ребятам, которых встретили – больших успехов! Так приятно было почувствовать азарт и заряженность на подготовку этих юных спортсменов! надеемся, наши советы пригодятся», – понадеялась белоруска.
Фото: instagram.com/dadofun
Поклонники биатлонистки под каждым постом оставили множество комментариев, активно радуясь возможности взглянуть на детство Дарьи Домрачевой.
«Представляю реакцию новых хозяев вашей квартиры, когда на пороге увидели вас с Уле»,
«Спасибо, что делишься ностальгией с нами! Очень интересно увидеть твои родные места»,
«А ребятам-то как повезло! На родном снегу встретить двух легенд!»,
«Ваши советы безусловно пригодятся».
На днях Домрачева уже рассказывала о первых 50 метрах трассы, на которой она тренировалась, а также показала дом, в котором жила до возвращения в Беларусь.
Посмотреть на совместное фото Дарьи, её мамы и Уле-Эйнара можно здесь.