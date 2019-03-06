«Столько воспоминаний». Дарья Домрачева показала мужу дом, в котором выросла
Новости Беларуси. Завершившая карьеру белорусская биатлонистка Дарья Домрачева показала дом, в котором жила в детстве.
«Вот он, тот двор и дом, где я прожила с 4-х до 17 лет… Столько воспоминаний… Столько приятных встреч… Спасибо тебе, Нягань, за тёплый приём и ностальгию!», – написала олимпийская чемпионка на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/dadofun
Подписчики обрадовались возможности посмотреть на место, где выросла Дарья. Некоторые пользователи даже заговорили стихами.
«Вот эта улица, вот этот дом. Даша отсюда пришла в биатлон. Нягань, спасибо большое тебе, Что дала начало счастливой судьбе!»,
«Как это здорово, Даша, что Вы с супругом приехали в Нягань!»,
Домрачева поделилась трогательными фото с домашнего ужина в Норвегии
Фото: instagram.com/dadofun
«Кто бы мог подумать, что девочка из далекой северной глубинки станет такой известной. А думал ли норвежская легенда, что он когда-нибудь попадёт в Нягань? Молодцы, удачи вам!»,
«Я бы крайне удивился, увидев Бьорндалена у себя во дворе».
Фото: instagram.com/dadofun
Напомним, что Домрачева и Бьорндален приехали в Нягань, чтобы принять участие в гонке «Лыжня России – 2019». Местом соревнования был выбран стадион, на котором биатлонистка тренировались в детстве.
Фото: instagram.com/dadofun
Для Дарьи приезд в Нягань оказался ностальгическим.
Спортсменка показала стадион и первые 50 метров трассы, положившие начало её биатлонной карьере (здесь подробнее).