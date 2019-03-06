«Столько воспоминаний». Дарья Домрачева показала мужу дом, в котором выросла

«Вот он, тот двор и дом, где я прожила с 4-х до 17 лет… Столько воспоминаний… Столько приятных встреч… Спасибо тебе, Нягань, за тёплый приём и ностальгию!», – написала олимпийская чемпионка на своей странице в Instagram.

Новости Беларуси. Завершившая карьеру белорусская биатлонистка Дарья Домрачева показала дом, в котором жила в детстве.

Подписчики обрадовались возможности посмотреть на место, где выросла Дарья. Некоторые пользователи даже заговорили стихами.

«Вот эта улица, вот этот дом. Даша отсюда пришла в биатлон. Нягань, спасибо большое тебе, Что дала начало счастливой судьбе!»,

«Как это здорово, Даша, что Вы с супругом приехали в Нягань!»,

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