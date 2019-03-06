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«Столько воспоминаний». Дарья Домрачева показала мужу дом, в котором выросла

06 марта 2019 07:14
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Новости Беларуси. Завершившая карьеру белорусская биатлонистка Дарья Домрачева показала дом, в котором жила в детстве.  

«Вот он, тот двор и дом, где я прожила с 4-х до 17 лет… Столько воспоминаний… Столько приятных встреч… Спасибо тебе, Нягань, за тёплый приём и ностальгию!», – написала олимпийская чемпионка на своей странице в Instagram.  

«Столько воспоминаний». Дарья Домрачева показала мужу дом, в котором выросла -1

Фото: instagram.com/dadofun  

Подписчики обрадовались возможности посмотреть на место, где выросла Дарья. Некоторые пользователи даже заговорили стихами.  

«Вот эта улица, вот этот дом. Даша отсюда пришла в биатлон. Нягань, спасибо большое тебе, Что дала начало счастливой судьбе!»,  

«Как это здорово, Даша, что Вы с супругом приехали в Нягань!»,  

Домрачева поделилась трогательными фото с домашнего ужина в Норвегии  

«Столько воспоминаний». Дарья Домрачева показала мужу дом, в котором выросла -4

Фото: instagram.com/dadofun  

«Кто бы мог подумать, что девочка из далекой северной глубинки станет такой известной. А думал ли норвежская легенда, что он когда-нибудь попадёт в Нягань? Молодцы, удачи вам!»,  

«Я бы крайне удивился, увидев Бьорндалена у себя во дворе».  

«Столько воспоминаний». Дарья Домрачева показала мужу дом, в котором выросла -7

Фото: instagram.com/dadofun  

Напомним, что Домрачева и Бьорндален приехали в Нягань, чтобы принять участие в гонке «Лыжня России – 2019». Местом соревнования был выбран стадион, на котором биатлонистка тренировались в детстве.  

«Столько воспоминаний». Дарья Домрачева показала мужу дом, в котором выросла -10

Фото: instagram.com/dadofun  

Для Дарьи приезд в Нягань оказался ностальгическим.  

Спортсменка показала стадион и первые 50 метров трассы, положившие начало её биатлонной карьере (здесь подробнее).  

# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Уле-Эйнар Бьорндален

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