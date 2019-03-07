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Зачем Валерий Скорожонок 8 марта ходит к Вечному огню и почему Мулявин ориентировал «Песняров» на женщин

07 марта 2019 09:28
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец Валерий Скорожонок.

На ваших концертах в зале сидело и сидит больше женщин?

Валерий Скорожонок, певец:
Преобладающее количество именно женской аудитории, поэтому Владимир Георгиевич Мулявин ориентировал нас на женщин, а уж они мужей приведут на наши концерты.

Как написать песню, которая западёт в женскую душу?

Валерий Скорожонок:
Я вообще не пишу песни, но образ свой любимый нужно держать перед глазами, особенно в душе и в сердце, вот тогда получится. Каждая женщина будет чувствовать, что ты поёшь для неё.

Зачем Валерий Скорожонок 8 марта ходит к Вечному огню и почему Мулявин ориентировал «Песняров» на женщин-1

Как будете поздравлять женщин?

Валерий Скорожонок:
Утром 8 марта традиционно иду к Вечному огню, это называется кухня, готовить самому.

У вас традиция женщины на 8 марта дома не готовят?

Валерий Скорожонок:
Не только на 8 марта, я тоже люблю готовить, когда все ингредиенты под руками, мне очень нравится готовить. Мне очень нравится стихотворение, которое написал когда-то Некрасов: «Есть женщины в русских селениях». И он, как никто, красивее всех их описал, что: «Пройдёт будто солнцем осветит! Посмотрит рублём одарит Мне понравилась ещё современная интерпретация, это стихотворение, будем его называть, как пародию, я не помню автора, но мне очень понравилось: «Столетья промчались. И снова, как в тот незапамятный год – коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт. Ей жить бы хотелось иначе, надеть подвенечный наряд. А кони всё скачут и скачут. А избы горят и горят».

Зачем Валерий Скорожонок 8 марта ходит к Вечному огню и почему Мулявин ориентировал «Песняров» на женщин-4

Последнюю песню Игоря Лученка для «Песняров» исполнили в студии СТВ

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Валерий Скорожонок # Фотофакт

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