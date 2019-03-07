Зачем Валерий Скорожонок 8 марта ходит к Вечному огню и почему Мулявин ориентировал «Песняров» на женщин

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец – Валерий Скорожонок.

На ваших концертах в зале сидело и сидит больше женщин?

Валерий Скорожонок, певец:

Преобладающее количество именно женской аудитории, поэтому Владимир Георгиевич Мулявин ориентировал нас на женщин, а уж они мужей приведут на наши концерты.

Как написать песню, которая западёт в женскую душу?

Валерий Скорожонок:

Я вообще не пишу песни, но образ свой любимый нужно держать перед глазами, особенно в душе и в сердце, вот тогда получится. Каждая женщина будет чувствовать, что ты поёшь для неё.