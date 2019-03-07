«Любой креатив, посвященный нам». LITESOUND объявили конкурс. Призы – клип и песня

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – солист группы Litesound – Владимир Карякин, солист группы Litesound – Дмитрий Карякин и участник группы Litesound – Евгений Бальчюс.
Расскажите подробнее про конкурс «Зажги звезду с Litesound».
Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound»:
Это безумно интересная вещь. Мы сидим такие и думаем, сколько талантов есть. Просто хотим найти какого-нибудь человека, которому нам бы захотелось снять клип и подарить. Спродюсировать и написать песню. Нужно просто спеть нашу песню, станцевать, зачитать стихи, какой-то любой креатив, посвящённый нам. Это такая частичка самолюбования. Надо же человека заставить хоть что-то сделать. Началось голосование очень активное.