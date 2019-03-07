«Любой креатив, посвященный нам». LITESOUND объявили конкурс. Призы – клип и песня

Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound»: Это безумно интересная вещь. Мы сидим такие и думаем, сколько талантов есть. Просто хотим найти какого-нибудь человека, которому нам бы захотелось снять клип и подарить. Спродюсировать и написать песню. Нужно просто спеть нашу песню, станцевать, зачитать стихи, какой-то любой креатив, посвящённый нам. Это такая частичка самолюбования. Надо же человека заставить хоть что-то сделать. Началось голосование очень активное.

Евгений Бальчюс, участник группы Litesound: Мне запомнилась одна девушка, которая сделала, вообще, инструментальный кавер на нашу новую песню на отличном уровне. Она сыграла его нереально круто! Буду просить ребят, чтобы как-то мы её, всё-таки, поощрили.

Дмитрий Карякин:

Она, действительно, сделала это очень красиво, я прослушал это 15 раз. Это очень душевно, она реально прочувствовала эту песню больше, чем мы.

Как Litesound поздравят женщин 8 марта и какую песню исполнили в студии СТВ? Узнаете, посмотрев видеоматериал.