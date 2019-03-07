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«Любой креатив, посвященный нам». LITESOUND объявили конкурс. Призы – клип и песня

07 марта 2019 09:58
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – солист группы Litesound Владимир Карякин, солист группы Litesound Дмитрий Карякин и участник группы Litesound – Евгений Бальчюс.

Расскажите подробнее про конкурс «Зажги звезду с Litesound».

Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound»:
Это безумно интересная вещь. Мы сидим такие и думаем, сколько талантов есть. Просто хотим найти какого-нибудь человека, которому нам бы захотелось снять клип и подарить. Спродюсировать и написать песню. Нужно просто спеть нашу песню, станцевать, зачитать стихи, какой-то любой креатив, посвящённый нам. Это такая частичка самолюбования. Надо же человека заставить хоть что-то сделать. Началось голосование очень активное.

«Любой креатив, посвященный нам». LITESOUND объявили конкурс. Призы – клип и песня-1

Что в качестве приза?

Дмитрий Карякин:
Клип и песня.

Из отбора запомнились какие-то яркие участники?

Евгений Бальчюс, участник группы Litesound:
Мне запомнилась одна девушка, которая сделала, вообще, инструментальный кавер на нашу новую песню на отличном уровне. Она сыграла его нереально круто! Буду просить ребят, чтобы как-то мы её, всё-таки, поощрили.

«Любой креатив, посвященный нам». LITESOUND объявили конкурс. Призы – клип и песня-4

Дмитрий Карякин:
Она, действительно, сделала это очень красиво, я прослушал это 15 раз. Это очень душевно, она реально прочувствовала эту песню больше, чем мы.

Как Litesound поздравят женщин 8 марта и какую песню исполнили в студии СТВ? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Владимир Карякин # Дмитрий Карякин # Евгений Бальчюс # Фотофакт

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