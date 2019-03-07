15-летнюю Ребекку ищут более двух недель. Девочка пропала из дома старшей сестры

Новости Германии. С момента исчезновения 15-летней Ребекки из дома ее сестры в Берлине прошло более двух недель. Девочка до сих пор не найдена. Главным подозреваемым остается супруг сестры. По информации Bild, Ребекка исчезла в понедельник – 18 февраля. В ночь перед пропажей девочка ночевала в доме у своей старшей сестры Джессики, а на утро собиралась пойти в школу, где так и не появилась. Возможно, в день пропажи девочка встала рано и вышла на улицу, с собой у нее было фиолетовое одеяло. Именно с ним подростка, предположительно, видели несколько свидетелей. Мать девочки не могла связаться с дочерью – ее телефон был выключен, а сообщения в мессенджерах не были прочитаны.

Ребекка. Фото: Polizei Berlin

Обстоятельства пропажи девочки странные. Полиция расследует, что могло случиться с Ребеккой. Поиски начались спустя три дня, потому что, по словам правоохранителей, это стандартная ситуация, когда подростки убегают из дома и в течение этого времени возвращаются обратно. Однако никаких известий от Ребекки до сих пор нет. Корреспонденты Bild попытались восстановить хронологию событий и понять, что могло случиться в то утро. В день исчезновения старшая сестра девочки вышла из своего дома в 7 утра, чтобы отвести своего ребенка в детский сад. Сестра не заглядывала в комнату, где спала Ребекка, чтобы не будить ее, поэтому неизвестно в то время девочка была дома или уже нет. Примечательно то, что около 6 утра муж сестры Ребекки по имени Флориан вернулся домой после работы.

Флориан. Фото: Polizei Berlin