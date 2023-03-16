В этой комнате можно услышать собственное дыхание и звук поворота головы. Люди бегут из неё в первые секунды

Комната Microsoft Audio Lab занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая тихая в мире. Это странное место, которое вызывает у людей галлюцинации.

Единственное место, где можно послушать тишину – безэховая камера. Во всем мире их несколько, но самая тихая находится в штаб-квартире Microsoft в штате Вирджиния, США. Любой шум в этом месте становится жутким, пишет Оddity Сentral.

Большинство людей, которые входят в комнату, считают отсутствие звука оглушающим, ощущают заложенность в ушах и звон. Отчетливо слышимыми становятся слабые звуки: повороты головы, собственное дыхание.

В обычной жизни собственное дыхание услышать сложно, так как фоновые шумы заставляют уши это игнорировать. В безэховой камере нет фонового шума, поэтому органы слуха быстро адаптируются к улавливанию самых слабых звуков.

Однажды человек смог провести в тихой камере около 55 минут, но обычно люди хотят выйти из нее в течение первых секунд. Получается, что слушать свои внутренние органы – это не самое приятное ощущение, а находиться в тихом месте с выключенным светом еще и страшно.

Безэховая камера Microsoft состоит из шести слоев бетона, стали, расположена на массиве пружин. Клинья из стекловолокна покрывают стены и потолок, чтобы разбивать звуки. Пол состоит из подвесных звукопоглощающих тросов. Комната отрезана от основной части здания, чтобы исключить вероятность, что посторонние звуки могут быть слышны внутри.

К сожалению или к счастью многих, тихую камеру нельзя посетить. Она используется для тестирования различных устройств: микрофонов, приемников, динамиков.

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