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Запах мужчины. Сергей Лазарев рассказал о любимом аромате

26 февраля 2019 13:41
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Новости России. Певец Сергей Лазарев показал свой любимый аромат. 

Снимок с флаконом артист опубликовал в Instagram Stories. 

Сергей Лазарев:  
Люблю уже много лет. 

Запах мужчины. Сергей Лазарев рассказал о любимом аромате-1

Скриншот со страницы instagram.com/lazarevsergey

Ароматом оказался «Black orchid» от Тома Форда. Сам автор говорил об этом аромате, что он обязательно должен войти в историю после десятилетия безликих запахов.   

Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2019». Исполнитель примет участие в музыкальном соревновании во второй раз. Тогда певец вошел в топ-3 по итогам голосования жюри и зрителей. Последние, к слову, отдали Лазареву наибольшее количество баллов.  

Букмекеры ставят на победу Сергея Лазарева на «Евровидении-2019» (читать далее).    

# Звезды # калейдоскоп # Сергей Лазарев # Фотофакт

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