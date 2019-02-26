Запах мужчины. Сергей Лазарев рассказал о любимом аромате

Сергей Лазарев: Люблю уже много лет.

Ароматом оказался «Black orchid» от Тома Форда. Сам автор говорил об этом аромате, что он обязательно должен войти в историю после десятилетия безликих запахов.

Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2019». Исполнитель примет участие в музыкальном соревновании во второй раз. Тогда певец вошел в топ-3 по итогам голосования жюри и зрителей. Последние, к слову, отдали Лазареву наибольшее количество баллов.