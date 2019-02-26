Запах мужчины. Сергей Лазарев рассказал о любимом аромате

Новости России. Певец Сергей Лазарев показал свой любимый аромат.
Снимок с флаконом артист опубликовал в Instagram Stories.
Сергей Лазарев:
Люблю уже много лет.
Новости России. Певец Сергей Лазарев показал свой любимый аромат.
Снимок с флаконом артист опубликовал в Instagram Stories.
Сергей Лазарев:
Люблю уже много лет.
Скриншот со страницы instagram.com/lazarevsergey
Ароматом оказался «Black orchid» от Тома Форда. Сам автор говорил об этом аромате, что он обязательно должен войти в историю после десятилетия безликих запахов.
Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2019». Исполнитель примет участие в музыкальном соревновании во второй раз. Тогда певец вошел в топ-3 по итогам голосования жюри и зрителей. Последние, к слову, отдали Лазареву наибольшее количество баллов.
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