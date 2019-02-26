Что даёт «Карта гостя Минска»? Всё в 1 фото

Ко II Европейским играм предприятие «Мингорсправка» выпустило «Карту гостя». Она тематическая: в ней добавлены объекты, которые будут интересны болельщикам и спортсменам. К слову, выгодный девайс можно купить уже сейчас и он пользуется спросом не только среди гостей нашей страны, но и у самих белорусов. Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:

Сегодня мы развививаем сеть точек по реализации этой карты в регионах и в скором времени откроется в каждой области, в каждом областном центре, и в районных городах будут центры продажи.

Для владельца «Карты гостя» открываются новые горизонты: скидки от 5 до 50% в музеях и гостиницах по всей стране, в Национальной библиотеке, минском аквапарке, зоопарке, магазинах крупных торговых сетей, туристических экскурсионных автобусах, в салонах авто и на велопрокатах. Ко II Европейским играм «Карта гостя» станет ещё функциональней. У создателей много планов, а работа по совершенствованию не прекращается. Каждый день разработчики полезного новшества заключают договоры с новыми партнёрами. А это значит, что скидок к главному событию года будет ещё больше.

Александр Шифрин, начальник Центра Карты гостя УП «Мингорсправка»:

Мы по всей республике разослали письма с предложением вступить в наш проект. Не было ни одного отказа, все согласны. И у нас потениальных партнеров 1 375, которые потенциально хотели бы вступить в карту. Вместе с картой выдаётся путеводитель. В нём указаны условия посещения каждого объекта – бесплатно или со скидкой. Приобрести новинку можно в интернет-магазине, и получить в пункте выдачи или же за наличный расчёт в точке продажи. Для владельца «Карты гостя» предлагается пять её форматов: VIP, премиум, люкс, бизнес и эконом. Стоимость туристического помощника варьируется от 5,5 до 69 рублей.

Вероника Кевра, специалист информационных технологий по маркетингу и туризму УП «Мингорсправка»:

Сейчас мы ведём активную работу по наполнению нашего ресурса, увеличиваем количество объектов. «Карта гостя» к Европейским играм позволит познакомиться не только со знаковыми объектами Минска и регионами Минска, но также сделать это максимально выгодно. В приоритете у иностранцев – VIP-формат. Он даёт право безлимитного проезда в транспорте и бесплатного посещения девяти музеев и зоопарка. Туристический помощник различается по времени действия – на 24 часа, двое, трое, пять, семь, десять суток, на 12 месяцев и три года.

Борис Васильев:

Активация «Карты гостя» происходит в момент посещения первого музея, на обратной стороне есть QR-код, у работника есть смартфон, считывая этот QR-код, происходит активация.