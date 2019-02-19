Вторая попытка. Букмекеры ставят на победу Сергея Лазарева на «Евровидении»

Букмекеры ставят на победу Сергея Лазарева на «Евровидении-2019».

Рейтинг букмекеров был опубликован на сайте Eurovisionworld.com. Первую строчку занял представитель России. Также в топ-6 участники из Швеции (участник еще не определен), Италии, Нидерландов, Бельгии и Франции.

Повторить успех Билана. Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019» (здесь подробнее).

Беларусь занимает 35 место, финал национального отбора еще не состоялся. На нем будет определен участник от Беларуси. За право представить страну на конкурсе будут бороться 10 исполнителей.