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Вторая попытка. Букмекеры ставят на победу Сергея Лазарева на «Евровидении»

19 февраля 2019 08:45
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Букмекеры ставят на победу Сергея Лазарева на «Евровидении-2019».

Рейтинг букмекеров был опубликован на сайте Eurovisionworld.com. Первую строчку занял представитель России. Также в топ-6 участники из Швеции (участник еще не определен), Италии, Нидерландов, Бельгии и Франции.

Повторить успех Билана. Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019» (здесь подробнее).

Беларусь занимает 35 место, финал национального отбора еще не состоялся. На нем будет определен участник от Беларуси. За право представить страну на конкурсе будут бороться 10 исполнителей.

Вторая попытка. Букмекеры ставят на победу Сергея Лазарева на «Евровидении»-1

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев собирается покорить «Евровидение» во второй раз. В предыдущий раз артист занял третье место, набрав наиболее количество голосов зрителей.

Песня, с которой Лазарев поедет на конкурс в нынешнем году, пока неизвестна.

Киркоров прокомментировал решение Лазарева выступить на «Евровидении-2019 (читать далее).

Музыкальный конкурс «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Сергей Лазарев # Фотофакт

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